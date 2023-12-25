Глава Минсельхоза пообещал «догнать» потребность в яйцах в 2024 году

Фото: Андрей Любимов / РБК

Цены на яйца в России будут снижаться после Нового года, так как догнать возросшие потребности на этот товар получится только в следующем году, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, для остановки цен на яйца и куриное мясо сначала необходимо увеличить предложение этой продукции на рынке, так как главной причиной подорожания стал «значительный рост спроса» на эти продукты.

«Поэтому, даже несмотря на увеличение производства, догнать возросшие потребности мы сможем только в следующем году. Но мы это обязательно сделаем. Со всеми основными предприятиями уже проработаны планы увеличения производства и мяса кур, и яиц», — рассказал Патрушев.

Также для решения этой проблемы планируется расширить импорт яиц и мяса из дружественных стран, отметил министр. Он уточнил, что для этого обнулят пошлины на ввоз яиц с 1 января до 30 июня 2024 года, а на импорт определенного объема мяса бройлеров (до 140 тыс. т замороженной курятины) — на весь 2024 год.

«Отмечу, что куриное мясо уже начало дешеветь. А цены на яйца, по нашим оценкам, пойдут вниз после Нового года», — заключил глава Минсельхоза.

По данным Росстата, рост цен на яйца за неделю с 12 по 18 декабря составил 4,6%, а с начала года по 18 декабря — 52,9%. Лидерами по удорожанию этой категории товаров стали Крым и Пензенская область, где рост стоимости яиц по итогам 11 месяцев 2023 года превысил 60%.

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Президент Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря объяснил быстрый рост цен на яйца сбоем в работе правительства. Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен на яйца произошел из-за опережения спроса возможностей предложения.

Минсельхоз пообещал поставки яиц из Азербайджана и Турции. К 23 декабря в Россию поступило уже две партии яиц из Азербайджана — 36 т (612 тыс. штук) и 18 т (306 тыс. штук).