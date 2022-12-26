Путин утвердил порядок подачи заявлений об отказе от гражданства Украины

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Президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи ряда заявлений, связанных с гражданством, для жителей новых регионов: заявлений на выдачу российского паспорта и о признании ребенка, не достигшего 14 лет, гражданином России. Также утвержден порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины. Указ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования — 26 декабря.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 5 октября по итогам проведенных там референдумов. Как сообщали власти, в Запорожье за присоединение к России высказались 93,11% избирателей, на Херсонщине — 87,05%, в ЛНР — 98,42%, в ДНР — 99,23%.

30 сентября, перед подписанием договоров о присоединении этих регионов к России, президент Владимир Путин пообещал, что там восстановят разрушенную инфраструктуру, жилье, а также будут заниматься развитием предприятий и систем здравоохранения и образования. Все постоянно проживающие в этих регионах жители автоматически приобрели российское гражданство.

В начале октября МИД России призвал находящиеся за рубежом выходцев из присоединенных к России территорий в течение месяца решить, принимать ли им российское гражданство. «Так же, как и по Крыму было: в течение месяца они должны определиться, сделать выбор», — заявил тогда замглавы МИД России Евгений Иванов. 19 декабря в Госдуму внесли проект о прекращении гражданства Украины в день подачи в МВД России соответствующего заявления.

Правительство Украины готовит закон об уголовной ответственности за получение российского паспорта госслужащими, пропаганду российского гражданства и принуждение украинских граждан к его получению. Получать документ Киев считает оправданным только в том случае, когда это необходимо для возвращения на Украину через третьи страны.

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