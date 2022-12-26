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Путин утвердил порядок подачи заявлений об отказе от гражданства Украины

Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов заявлений на российский паспорт
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи ряда заявлений, связанных с гражданством, для жителей новых регионов: заявлений на выдачу российского паспорта и о признании ребенка, не достигшего 14 лет, гражданином России. Также утвержден порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины. Указ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования — 26 декабря.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 5 октября по итогам проведенных там референдумов. Как сообщали власти, в Запорожье за присоединение к России высказались 93,11% избирателей, на Херсонщине — 87,05%, в ЛНР — 98,42%, в ДНР — 99,23%.

30 сентября, перед подписанием договоров о присоединении этих регионов к России, президент Владимир Путин пообещал, что там восстановят разрушенную инфраструктуру, жилье, а также будут заниматься развитием предприятий и систем здравоохранения и образования. Все постоянно проживающие в этих регионах жители автоматически приобрели российское гражданство.

В начале октября МИД России призвал находящиеся за рубежом выходцев из присоединенных к России территорий в течение месяца решить, принимать ли им российское гражданство. «Так же, как и по Крыму было: в течение месяца они должны определиться, сделать выбор», — заявил тогда замглавы МИД России Евгений Иванов. 19 декабря в Госдуму внесли проект о прекращении гражданства Украины в день подачи в МВД России соответствующего заявления.

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Правительство Украины готовит закон об уголовной ответственности за получение российского паспорта госслужащими, пропаганду российского гражданства и принуждение украинских граждан к его получению. Получать документ Киев считает оправданным только в том случае, когда это необходимо для возвращения на Украину через третьи страны.

Путин утвердил порядок подачи заявлений об отказе от гражданства Украины
Путин утвердил порядок подачи заявлений об отказе от гражданства Украины

 

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