МВД предложило создать условия для возвращения жителей новых регионов

МВД России подготовило поправки в Концепцию государственной миграционной политики России, которые в том числе включают идею о создании условий для возвращения жителей новых регионов России назад, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных актов.

Ведомство предложило дополнить концепцию пунктом о необходимости создания «условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, покинувших место постоянного проживания в период проведения специальной военной операции жителей территорий, принятых

‎в состав Российской Федерации».

В МВД также отметили, что из-за прибытия в Россию большого числа беженцев с территории Украины возникла необходимость «дополнительных мер для обеспечения эффективного выявления» тех, кто несет угрозу «своей деструктивной деятельностью, в том числе членов террористических ‎и экстремистских структур». Соответствующий пункт ведомство также предложило добавить в концепцию.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России осенью. 30 сентября, перед подписанием договоров о присоединении этих регионов к Россию, президент Владимир Путин пообещал, что там восстановят разрушенную инфраструктуру, жилье, а также будут заниматься развитием предприятий и систем здравоохранения, образования и т. д.



По данным ООН, в Европе зарегистрировано 7 млн 863 тыс. беженцев (данные на 20 декабря) из Украины, в России — 2 млн 852 тыс. (данные на 3 октября). ТАСС в ноябре со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что в Россию из Украины и Донбасса с февраля приехали более 4,8 млн человек.