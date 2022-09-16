Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
В боях на границе с Таджикистаном погибли 24 гражданина Киргизии Политика, 00:12
Пушилин сообщил о серьезных боях и неоднозначной ситуации в районе Яровой Политика, 00:05
Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Pro, 00:00
«Они просто нас боятся». Реакция на недопуск российских биатлонистов Спорт, 00:00
На Украине одобрили уголовное наказание за получение российского паспорта Политика, 16 сен, 23:58
Пелоси обещала вводить санкции против России, пока «пушки не замолчат» Политика, 16 сен, 23:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16 сен, 23:20
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 16 сен, 23:15
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Путин назвал шизофренией санкции против детей Кадырова Политика, 16 сен, 23:09
Два московских дерби и непобедимый Карпин. Главные интриги тура РПЛ Спорт, 16 сен, 23:00
Титов подтвердил уход с поста бизнес-омбудсмена Бизнес, 16 сен, 22:47
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 16 сен, 22:44
Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить дистанционно Политика, 16 сен, 22:25
США увидели угрозу для Украины при признании России спонсором терроризма Политика, 16 сен, 22:20
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине одобрили уголовное наказание за получение российского паспорта

Кабмин Украины одобрил проект об уголовном наказании за получение российского гражданства
Получение российского паспорта, согласно законопроекту, оправдано в случае, если он нужен для возвращения через Россию и третьи страны в Украину
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Правительство Украины согласовало законопроект об уголовной ответственности за получение российского гражданства. Об сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук, передает «Страна.UA».

«К сожалению, международное право не содержит адекватных норм по противодействию незаконной российской паспортизации на территории Украины. Поэтому мы должны реагировать путем усиления уголовного законодательства», — сказала она.

Согласно законопроекту, вводится уголовная ответственность:

  • за получение паспорта России госслужащим — от 10 до 15 лет;
  • за принуждение граждан Украины к получению российского паспорта — от 8 до 12 лет;
  • за создание условий, в которых неполучение российского паспорта будет понижать гражданина Украины в правах или иным образом ставить в невыгодное положение — от 8 до 12 лет;
  • за пропаганду российского гражданства — от 5 до 8 лет.

Минобороны назвало число получивших российские паспорта жителей Запорожья
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В подготовке законопроекта участвовали специалисты Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, а также правозащитники и народные депутаты. Сейчас документ готовится к внесению в Верховную Раду.

Получение российского паспорта, согласно законопроекту, оправдано только в случае, если он нужен для возвращения через Россию и третьи страны в Украину.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как поведение родителей влияет на будущее детей
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Если должник пенсионер. Можно ли взыскать с него долг
Инструкции
Pro
Фото: Graeme Robertson / Getty Images Как россиянину открыть счет в иностранном банке
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist
Статьи
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Чем новая концепция Work-Life Blend лучше классической Work-Life Balance
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость
Инструкции

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям Запорожской, а также подконтрольной России Херсонской области, права на получение гражданства страны в упрощенном порядке.

После этого в занятых российскими войсками городах Запорожья открылись центры выдачи паспортов. Они работают в Бердянске, Мелитополе, Энергодаре и в других городах региона. Российские паспорта начали выдавать в Запорожской области 11 июня.

В конце августа Минобороны сообщило, что уже более 8 тыс. жителей Запорожской области, часть которой контролируют российские войска, получили гражданство России.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Украина правительство гражданство России уголовное дело
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Минобороны назвало число получивших российские паспорта жителей Запорожья
Политика
Получившим гражданство России жителям Латвии придется покинуть страну
Политика
Власти предложили критерии для получателей «золотых паспортов» в России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter