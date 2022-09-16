Кабмин Украины одобрил проект об уголовном наказании за получение российского гражданства

На Украине одобрили уголовное наказание за получение российского паспорта

Получение российского паспорта, согласно законопроекту, оправдано в случае, если он нужен для возвращения через Россию и третьи страны в Украину

Фото: Александр Река / ТАСС

Правительство Украины согласовало законопроект об уголовной ответственности за получение российского гражданства. Об сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук, передает «Страна.UA».

«К сожалению, международное право не содержит адекватных норм по противодействию незаконной российской паспортизации на территории Украины. Поэтому мы должны реагировать путем усиления уголовного законодательства», — сказала она.

Согласно законопроекту, вводится уголовная ответственность:

за получение паспорта России госслужащим — от 10 до 15 лет;

за принуждение граждан Украины к получению российского паспорта — от 8 до 12 лет;

за создание условий, в которых неполучение российского паспорта будет понижать гражданина Украины в правах или иным образом ставить в невыгодное положение — от 8 до 12 лет;

за пропаганду российского гражданства — от 5 до 8 лет.

В подготовке законопроекта участвовали специалисты Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, а также правозащитники и народные депутаты. Сейчас документ готовится к внесению в Верховную Раду.

Получение российского паспорта, согласно законопроекту, оправдано только в случае, если он нужен для возвращения через Россию и третьи страны в Украину.

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В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям Запорожской, а также подконтрольной России Херсонской области, права на получение гражданства страны в упрощенном порядке.

После этого в занятых российскими войсками городах Запорожья открылись центры выдачи паспортов. Они работают в Бердянске, Мелитополе, Энергодаре и в других городах региона. Российские паспорта начали выдавать в Запорожской области 11 июня.

В конце августа Минобороны сообщило, что уже более 8 тыс. жителей Запорожской области, часть которой контролируют российские войска, получили гражданство России.