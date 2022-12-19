В Думу внесли проект о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления о выходе

В Думу внесли проект о выходе из гражданства Украины при подаче заявления

Фото: АГН «Москва»

Законопроект о прекращении гражданства Украины в день подачи в МВД России соответствующего заявления внесли в Госдуму, документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект федерального закона «Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины» внесла группа депутатов: Сергей Леонов (ЛДПР), Артем Туров («Единая Россия»), Леонид Калашников (КПРФ) и Сергей Кабышев (Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Право выйти из гражданства в день подачи соответствующего заявления предлагается дать гражданам России, у которых есть украинский паспорт.

Граждан, подавших прошение о выходе из гражданства в компетентное украинское ведомство, будут считать «не имеющими гражданства Украины» со дня подачи в российское МВД «заявления о нежелании состоять» в нем, даже если те не получили ответа от украинской стороны. То же касается и ситуаций, когда у граждан нет «достоверной информации и документов, подтверждающих прекращение гражданства Украины».

В конце сентября в четырех регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу о присоединении к России. Это решение, по данным властей, поддержали большинство избирателей. Президент России Владимир Путин 5 октября подписал законы о ратификации договоров об их присоединении.

В конституционных законопроектах о принятии в состав России новых регионов содержалось аналогичное положение о выходе из гражданства Украины со дня подачи заявления, но оно распространялось только на жителей указанных территорий. Уведомлять МВД о наличии второго гражданства таким гражданам не требовалось.

После принятия новых регионов в состав России граждане, постоянно проживающие на этих территориях (или ранее проживавшие, но выехавшие в Россию), автоматически приобретали российское гражданство после принесения присяги. «Выходцев» из новых регионов, которые находятся за рубежом, МИД призывал решить, принимать ли им российское гражданство, в течение месяца.

Правительство Украины одобрило уголовную ответственность за получение российского паспорта госслужащими, пропаганду российского гражданства и принуждение украинских граждан к его получению. Получать документ Киев считает оправданным только в том случае, когда это необходимо для возвращения на Украину через третьи страны.