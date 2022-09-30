Путин пообещал восстановить инфраструктуру ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья
На «освобожденных» территориях будет восстановлена социальная инфраструктура, жилье, промышленность, заявил президент Владимир Путин в своей речи перед подписанием договоров о вхождении в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Трансляцию вел РБК.
«Обязательно отстроим разрушенные города и поселки, жилье, школы, больницы, театры и музеи. Восстановим и будем развивать промышленные предприятия, заводы инфраструктуру, систему социального, пенсионного обеспечения, здравоохранения, образования», — заявил глава государства.
Работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры в ДНР и ЛНР уже идет. Российские регионы взяли шефство над районами и городами республик, а также Запорожской области, чтобы помочь им в данной работе. На этих территориях уже работают российские строители.
По данным Минстроя, в ДНР до конца года намерены восстановить более 3,5 тыс. многоквартирных домов. В частности, сейчас активно ведется их строительство в Мариуполе. Курирующий восстановление территорий вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что в городе хотят устроить дополнительные парки, набережную, возвести «самую современную больницу», обновить транспортную инфраструктуру.
В ЛНР будут восстановлены свыше 800 многоквартирных домов. Всего, указывает ведомство, в обеих республиках подлежат восстановлению свыше 27 тыс. частных и многоквартирных домов.
Как сообщал Хуснуллин, в Херсоне частично разрушенный Антоновский мост через Днепр будут ремонтировать специалисты компании, которая строила Крымский мост.