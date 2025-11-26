 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Лукашенко предложил Путину провести переговоры по Украине в Минске

Сюжет
Военная операция на Украине
Лукашенко заявил, что Минск готов принять переговоры по мирному урегулированию. Путин на встрече с ним напомнил, что именно в Белоруссии проходили первые контакты с Киевом после начала военной операции
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке предложил провести переговоры по Украине в Минске. Его слова приводит «БелТА».

«Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы», — сказал белорусский президент.

Путин вспомнил, что первые контакты с Киевом после начала военной операции проходили в Белоруссии. «Первые наши контакты по этому вопросу с киевским режимом, они проходили именно на белорусской земле при вашем непосредственном участии и поддержке», — сказал президент России. Он пообещал в ходе встречи проинформировать Лукашенко о ситуации с украинским урегулированием.

Ранее глава МИДа Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым заявил, что Минск играл важную роль в урегулировании украинского конфликта, когда после начала специальной военной операции у Москвы не было возможности обеспечить безопасность русских и русскоязычных на Украине.

Лавров также напомнил об активном участии Александра Лукашенко в организации подписаний минских соглашений.

В 2022 году в Белоруссии прошло несколько раундов переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. В конце февраля и начале марта того года стороны провели три раунда очно — при посредничестве Лукашенко, за ними последовало несколько встреч по видеосвязи. Затем была проведена встреча в Стамбуле, но весной переговоры были поставлены на паузу.

Переговоры возобновились в 2025-м в Стамбуле и стали первой встречей российской и украинской делегаций за три года. После трех раундов возникла пауза: Москва указывала на нежелание украинской стороны действовать «политико-дипломатическим путем», в Киев утверждал, что не видит «никаких шагов» с российской стороны.

NYP сообщила, что Ермак поник после поста Трампа о дальнейших переговорах
Политика
Андрей Ермак

В ноябре процесс снова был запущен после того, как администрация президента США Дональда Трампа подготовила мирный план по Украине из 28 пунктов. После переговоров с ЕС и Киевом в Женеве он был сокращен. По данным Bloomberg, изъятые пункты будут прописаны в отдельных документах и рассмотрены в ходе последующих переговоров. МИД Украины подтвердил, что вопросы, касающиеся Евросоюза и НАТО, будут выведены в отдельный переговорный трек, чтобы не нарушить единство между партнерами Киева. Москва против вступления Украины в НАТО, но не возражает против ее членства в ЕС.

Россия достигает целей на Украине вооруженным путем, но готова и к мирным переговорам, заявлял президент Владимир Путин. По его словам, предметно первоначальный план США с Москвой не обсуждался, но может послужить основой урегулирования.

26 ноября Трамп анонсировал, что его спецпосланник по Украине Стив Уиткофф встретится с Путиным на следующей неделе. Помощник российского президента Юрий Ушаков это подтвердил.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Белоруссия Украина Россия переговоры Александр Лукашенко Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
