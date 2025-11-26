Лукашенко предложил Путину провести переговоры по Украине в Минске

Лукашенко заявил, что Минск готов принять переговоры по мирному урегулированию. Путин на встрече с ним напомнил, что именно в Белоруссии проходили первые контакты с Киевом после начала военной операции

Александр Лукашенко (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке предложил провести переговоры по Украине в Минске. Его слова приводит «БелТА».

«Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы», — сказал белорусский президент.

Путин вспомнил, что первые контакты с Киевом после начала военной операции проходили в Белоруссии. «Первые наши контакты по этому вопросу с киевским режимом, они проходили именно на белорусской земле при вашем непосредственном участии и поддержке», — сказал президент России. Он пообещал в ходе встречи проинформировать Лукашенко о ситуации с украинским урегулированием.

Ранее глава МИДа Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым заявил, что Минск играл важную роль в урегулировании украинского конфликта, когда после начала специальной военной операции у Москвы не было возможности обеспечить безопасность русских и русскоязычных на Украине.

Лавров также напомнил об активном участии Александра Лукашенко в организации подписаний минских соглашений.

В 2022 году в Белоруссии прошло несколько раундов переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. В конце февраля и начале марта того года стороны провели три раунда очно — при посредничестве Лукашенко, за ними последовало несколько встреч по видеосвязи. Затем была проведена встреча в Стамбуле, но весной переговоры были поставлены на паузу.

Переговоры возобновились в 2025-м в Стамбуле и стали первой встречей российской и украинской делегаций за три года. После трех раундов возникла пауза: Москва указывала на нежелание украинской стороны действовать «политико-дипломатическим путем», в Киев утверждал, что не видит «никаких шагов» с российской стороны.

В ноябре процесс снова был запущен после того, как администрация президента США Дональда Трампа подготовила мирный план по Украине из 28 пунктов. После переговоров с ЕС и Киевом в Женеве он был сокращен. По данным Bloomberg, изъятые пункты будут прописаны в отдельных документах и рассмотрены в ходе последующих переговоров. МИД Украины подтвердил, что вопросы, касающиеся Евросоюза и НАТО, будут выведены в отдельный переговорный трек, чтобы не нарушить единство между партнерами Киева. Москва против вступления Украины в НАТО, но не возражает против ее членства в ЕС.

Россия достигает целей на Украине вооруженным путем, но готова и к мирным переговорам, заявлял президент Владимир Путин. По его словам, предметно первоначальный план США с Москвой не обсуждался, но может послужить основой урегулирования.

26 ноября Трамп анонсировал, что его спецпосланник по Украине Стив Уиткофф встретится с Путиным на следующей неделе. Помощник российского президента Юрий Ушаков это подтвердил.