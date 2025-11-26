 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

NYP сообщила, что Ермак поник после поста Трампа о дальнейших переговорах

Сюжет
Военная операция на Украине
Ермак прочел пост Трампа о том, что Дрисколл поедет на Украину, а Уиткофф — в Москву для дальнейших переговоров, когда давал интервью NYP. После этого, как пишет газета, он поник, хотя ранее говорил о надежде на план из 19 пунктов
Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: Violeta Santos Moura / Reuters)

Президент США Дональд Трамп постом, где он дал понять, что не будет сейчас встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, выбил из колеи руководителя офиса главы государства Андрея Ермака. Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, Ермак был подавлен этим известием. Глава президентского офиса давал The New York Post интервью, когда Трамп сообщил в Truth Social, что отправляет на встречу с украинской стороной министра армии Дэниэла Дрисколла, назначенного спецпредставителем по Украине, а спецпосланника Стива Уиткоффа — в Москву, также для переговоров о мирном соглашении.

Трамп назвал условие своей встречи с Путиным и Зеленским
Политика
Дональд Трамп (в центре)

В течение получаса до того, как он прочитал пост Трампа, Ермак обсуждал с The New York Post предложение об урегулировании из 19 пунктов, выработанное на основе американского плана. Он говорил, что надеется на его принятие в таком варианте, пишет газета.

«Прочитав пост полностью, Ермак поник, очевидно, опустошенный новостью. Когда его спросили о его реакции, Ермак попросил дать ему слово через 24 часа, чтобы оценить новую реальность», — написала NYP.

Глава офиса украинского президента сказал, что «необходимо подождать и понять, с какой позицией приедет Дрисколл, а также поговорить с Уиткоффом, чтобы понять, с какой позицией он поедет в Москву».

«Преимущество президента Трампа [состоит] в том, что он может очень быстро менять свою позицию», — добавил Ермак.

Визит Уиткоффа в Москву, предварительно, запланирован на следующую неделю, сообщали в Кремле. Приедут он и еще несколько представителей администрации США, «которые имеют отношение к украинским делам», пояснял помощник российского президента Юрий Ушаков.

Трамп говорил, что поручил Уиткоффу встретиться лично с президентом России Владимиром Путиным. Как ожидается, в то же время министр армии США Дэн Дрисколл будет вести переговоры с представителями Украины. Ермак сообщал, что пообщался с ним вскоре после анонса визита Трампом. По словам главы офиса украинского президента, Киев ожидает министра уже на этой неделе.

Дрисколл посетил Киев на прошлой неделе, где представил мирный план администрации Трампа из 28 пунктов. После переговоров США, ЕС и Украины в Женеве 23 ноября документ был существенно изменен. По данным Politico, из него исключили территориальные вопросы, включая передачу Донбасса России. Ермак сообщил, что вопрос территориальных уступок Зеленский хочет обсуждать лично с Трампом.

Зеленский хотел встретиться с Трампом уже в четверг, 27 ноября, но его планы сорвались из-за поручения переговоров представителям американского президента. Сам республиканец подчеркивал, что его встреча с президентами России и Украины может пройти только в том случае, если мирное соглашение будет близко к заключению. Зеленский же говорил, что готов встретиться с Трампом, но в присутствии европейских партнеров.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Андрей Ермак Украина Дональд Трамп мирные переговоры Стив Уиткофф Дэниел Дрисколл
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Дэниел Дрисколл фото
Дэниел Дрисколл
министр армии США
31 декабря 1986 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Ушаков рассказал, когда Уиткофф приедет в Россию
Политика
Дрисколл предупредил Украину о «неизбежном поражении»
Политика
Ермак после поручения Трампа анонсировал визит Дрисколла
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 11:00 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 11:00
Минтранс предложил штрафовать по камерам за незаконный переход ж/д путей Политика, 11:16
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Генсек НАТО допустил завершение конфликта на Украине к концу года Политика, 11:14
Отказавшийся играть за сборную России вратарь побил рекорд Акинфеева в ЛЧ Спорт, 11:09
Морской терминал КТК возобновил отгрузку нефти после ударов БПЛА Политика, 11:08
Почему франшизы частных школ становятся привлекательными для бизнеса Франшизы, 11:04
Путин пригласил Жапарова на встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербурге Политика, 11:01
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
WSJ узнала, что разговор с Путиным переубедил Трампа о Tomahawk Украине Политика, 10:57
Эксперты ЦБ увидели избыточный оптимизм у россиян из-за роста доходовПодписка на РБК, 10:50
Жапаров рассказал Путину, в чем видит поддержку России Политика, 10:46
Трехкратная олимпийская чемпионка Колесниченко завершила карьеру Спорт, 10:44
Жителя Подмосковья приговорили к 24 годам за сбор данных о работе ПВО Политика, 10:41
Google ищет любопытных сотрудников: как они влияют на организации Образование, 10:38
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30