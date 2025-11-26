NYP сообщила, что Ермак поник после поста Трампа о дальнейших переговорах

Ермак прочел пост Трампа о том, что Дрисколл поедет на Украину, а Уиткофф — в Москву для дальнейших переговоров, когда давал интервью NYP. После этого, как пишет газета, он поник, хотя ранее говорил о надежде на план из 19 пунктов

Андрей Ермак (Фото: Violeta Santos Moura / Reuters)

Президент США Дональд Трамп постом, где он дал понять, что не будет сейчас встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, выбил из колеи руководителя офиса главы государства Андрея Ермака. Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, Ермак был подавлен этим известием. Глава президентского офиса давал The New York Post интервью, когда Трамп сообщил в Truth Social, что отправляет на встречу с украинской стороной министра армии Дэниэла Дрисколла, назначенного спецпредставителем по Украине, а спецпосланника Стива Уиткоффа — в Москву, также для переговоров о мирном соглашении.

В течение получаса до того, как он прочитал пост Трампа, Ермак обсуждал с The New York Post предложение об урегулировании из 19 пунктов, выработанное на основе американского плана. Он говорил, что надеется на его принятие в таком варианте, пишет газета.

«Прочитав пост полностью, Ермак поник, очевидно, опустошенный новостью. Когда его спросили о его реакции, Ермак попросил дать ему слово через 24 часа, чтобы оценить новую реальность», — написала NYP.

Глава офиса украинского президента сказал, что «необходимо подождать и понять, с какой позицией приедет Дрисколл, а также поговорить с Уиткоффом, чтобы понять, с какой позицией он поедет в Москву».

«Преимущество президента Трампа [состоит] в том, что он может очень быстро менять свою позицию», — добавил Ермак.

Визит Уиткоффа в Москву, предварительно, запланирован на следующую неделю, сообщали в Кремле. Приедут он и еще несколько представителей администрации США, «которые имеют отношение к украинским делам», пояснял помощник российского президента Юрий Ушаков.

Трамп говорил, что поручил Уиткоффу встретиться лично с президентом России Владимиром Путиным. Как ожидается, в то же время министр армии США Дэн Дрисколл будет вести переговоры с представителями Украины. Ермак сообщал, что пообщался с ним вскоре после анонса визита Трампом. По словам главы офиса украинского президента, Киев ожидает министра уже на этой неделе.

Дрисколл посетил Киев на прошлой неделе, где представил мирный план администрации Трампа из 28 пунктов. После переговоров США, ЕС и Украины в Женеве 23 ноября документ был существенно изменен. По данным Politico, из него исключили территориальные вопросы, включая передачу Донбасса России. Ермак сообщил, что вопрос территориальных уступок Зеленский хочет обсуждать лично с Трампом.

Зеленский хотел встретиться с Трампом уже в четверг, 27 ноября, но его планы сорвались из-за поручения переговоров представителям американского президента. Сам республиканец подчеркивал, что его встреча с президентами России и Украины может пройти только в том случае, если мирное соглашение будет близко к заключению. Зеленский же говорил, что готов встретиться с Трампом, но в присутствии европейских партнеров.