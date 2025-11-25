Лавров рассказал о роли Белоруссии в урегулировании конфликта на Украине
Белоруссия играла важную роль в урегулировании украинского конфликта, когда после начала специальной военной операции у России не было возможности обеспечить безопасность русских и русскоязычных на Украине, рассказал глава МИДа Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым.
Лавров отметил вклад партнеров в переговорный процесс: «Наши белорусские друзья предоставили Беловежскую пущу, где состоялось несколько раундов», последующий перенос места переговоров «не умоляет значение той роли, которую Белоруссия сыграла», добавил министр.
Лавров вспомнил и об активном участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в организации подписаний минских соглашений: «Президент Лукашенко очень много лично сделал для того, чтобы организовать эту работу таким образом, чтобы она завершилась успешно».
В мае 2022 года в Белорусии прошли первые с начала военной операции раунды переговоров между Россией и Украиной. В конце февраля и начале марта стороны провели три раунда очно.
После трех очных раундов переговоры продолжались по видеосвязи. Эти переговоры были прекращены и продолжилось уже в 2025 году в Стамбуле.
