Военная операция на Украине⁠,
0

Путин назвал два устраивающих Россию варианта решения конфликта

Сюжет
Военная операция на Украине
Россия получила мирный план США, предметно он не обсуждался, поскольку Вашингтон не получил согласие на него от Киева, сообщил Путин. Детали документа цитировали FT, CNN и Bloomberg. План предусматривает уступки со стороны Украины
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Россия достигает целей военной операции на Украине вооруженным путем, но готова и к мирным переговорам, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности.

Путин назвал два устраивающих Россию варианта решения конфликта
Video

Ситуация со взятием российскими военными Купянска (город в Харьковской области, о полном контроле над ним Генштаб сообщил накануне, 20 ноября), неизбежно будет повторяться, сказал глава государства.

Российская армия взяла Купянск: каково его стратегическое значение
База знаний
Виды Купянска

«И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем», — цитирует его пресс-служба Кремля.

Москва получила от Вашингтона мирный план по Украине, состоящий из 28 пунктов, предметно он не обсуждался, поскольку Штаты не заручились согласием Киева, указал глава государства. По словам Путина, Украина и ее европейские союзники до сих пор «мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя».

О работе США над новым мирным планом по Украине западные СМИ сообщили в середине ноября. Проект документа из 28 пунктов опубликовали Financial Times, Bloomberg, CNN, а также депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Мирный план Трампа по Украине по версии Гончаренко. Полный текст
Политика

В документе приводятся в том числе следующие предложения:

  • Украина сохранит суверенитет, получит гарантии безопасности, сократит вооруженные силы до 600 тыс., откажется от вступления в НАТО и закрепит безъядерный статус, а войска альянса не будут размещены на украинской территории;
  • Киев признает российскими Крым, ДНР и ЛНР. Линия соприкосновения в Херсонской и Запорожской области будет заморожена;
  • Россия, Европа и Украина заключат договор о ненападении, между Москвой и Киевом будет проведен обмен пленными и телами погибших по формуле «все на всех»;
  • Санкции против России будут сниматься поэтапно, США предлагают заключить с ней долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве и вернуть ее в G7;
  • Через 100 дней после утверждения плана на Украине пройдут выборы;
  • Контролировать выполнение соглашения будет Совет мира, возглавляемым президентом США Дональдом Трампом;

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром армии США Дэниелом Дрисколлом для обсуждения американского мирного плана. По данным Axios, украинский лидер пообещал подписать его в «сжатые сроки». 21 ноября Зеленский созвонился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем для обсуждения деталей документа. Bloomberg утверждает, что они договорились добиться отклонения ключевых элементов плана. 

