Минобороны обвинило США в создании коронавируса с летальностью в 80%

Впервые о «бостонском штамме» сообщила британская Daily Mail в середине октября. В Минобороны указали, что проведение такого эксперимента свидетельствует об отсутствие в США системы государственного надзора за НИОКР

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Искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе омикрон-штамма и исходного «уханьского» варианта был создан в октябре учеными Бостонского университета, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма омикрон и исходного уханьского варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких. Проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность существующих вакцин», — заявил представитель военного ведомства.

По его словам, проведение «бостонского эксперимента» говорит о том, что в США отсутствует система государственного надзора за НИОКР в сфере генетической инженерии и синтетической биологии. «Несмотря на высокие биологические риски, исследование было проведено на средства американского госбюджета без соответствующего одобрения национального регулятора по биобезопасности», — подчеркнул Кириллов.

Он также указал, что после экспериментов Минздравом США было принято решение о проведении расследования деятельности руководства университета.

Впервые о том, что в Бостоне был создан штамм с 80-процентной летальностью на испытуемых животных сообщила 16 октября британская Daily Mail. По информации издания, ученые проводили исследования на шиповидном белке омикрон-штамма и создали гибрид, от которого умерли 80% испытуемых мышей.

Ученые из Бостонского университета после этого выступили с опровержением того, что «бостонский штамм» COVID-19 смертельнее обычного варианта. По их словам, расследование Daily Mail «вырвано из контекста [исследования] в целях создания сенсаций». «Если бы в какой-то момент появились доказательства того, что исследование выходит и под контроля, мы бы немедленно остановились и сообщили об этом», — говорится в заявлении университета для Assosiated Press.

Там также указали, что исследование проводилось на мышах, особенно уязвимых к коронавирусу. «С мышами так: они либо умирают, либо переболевают вирусом примерно за неделю, в отличие от людей, у которых это заболевание протекает гораздо медленнее», — отметил вирусолог Бенджамин Нойман.

Впервые вспышку коронавирусной инфекции выявили в декабре 2019 года в Ухане. В марте 2020 года, после того как вирус распространился по всей планете, ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.

В начале мая 2020 года на тот момент президент США Дональд Трамп заявил, что китайские власти скрыли информацию о коронавирусе на первом этапе распространения заболевания. Американский лидер также говорил, что у него есть доказательства искусственного происхождения вируса в лаборатории Уханя. Однако, в Бюро разведки и исследований Госдепартамента США эту версию не поддержали, объяснив свою позицию отсутствием доказательств. КНР в ответ сослалась на заключение ВОЗ, которая опровергла лабораторное происхождение коронавируса.

Тем не менее уже 10 июня этого года научная консультативная группа по происхождению новых патогенов SAGO при ВОЗ сообщила, что в данных об инфекции коронавируса остаются пробелы, которые мешают восстановить картину распространения вируса.



Эксперты отметили, что вирус обнаружили у заболевших, которые были связаны с рынком морепродуктов в Ухане, однако источник инфекции и его путь до рынка остается неизвестным. Они рекомендовали еще раз изучить версию о лабораторном происхождении.