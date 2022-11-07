Представитель ВОЗ отказалась считать коронавирус сезонным заболеванием

Коронавирус пока нельзя отнести к сезонным заболеваниям, он до сих пор находится в пандемической фазе. Об этом в интервью ТАСС заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Люди могут считать, что это сейчас стало легким заболеванием. Это не так. Мы не можем называть ковид сезонным заболеванием, он еще находится в пандемической фазе. Но не в той острой, когда иммунитета абсолютно не было», — сказала она.

Вуйнович вспомнила о словах генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, который сказал, что пандемия еще не закончилась. Она обратила внимание, что, хотя сейчас пандемия не находится в острой фазе, в мире по-прежнему болеет много людей, и очередная волна идет. В отдельных странах темпы заболеваемости снижаются, а в других, наоборот, растут, подчеркнула представитель организации.

Согласно информации самой ВОЗ, пик заболеваемости коронавирусом в мире наблюдался в январе 2022 года, в России он пришелся на февраль. К маю количество заболевших в мире снизилось, а в июне вновь начало расти. Последний пик регистрировали в середине июля. Так, 18 числа, по всему миру выявили 7,27 млн новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на конец октября, заболеваемость продолжает снижаться.

В России последний пик заболеваемости пришелся на сентябрь, с тех пор количество подтвержденных случаев постепенно снижается. 6 ноября в стране выявили 4 566 новых случаев заражения, то есть минимум с июля.

1 июля в России сняли все введенные из-за коронавируса ограничения. Послабления стали делать и в других странах, в том числе в Японии и Таиланде. При этом вспышки заболеваемости коронавирусом регистрировали в Китае, а в Европе и США нашли новый подвид «омикрона» — штамм «цербер».

Врачи допускали, что коронавирус может однажды стать новым сезонным заболеванием. Такое мнение выражали, в частности, инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев и врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков еще в 2020 и 2021 годах. Они утверждали, что пики заболеваемости будут приходиться на осень, весну и зиму, а сам вирус станет менее летальным. Эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в августе заявила, что COVID-19 уже становится сезонной болезнью