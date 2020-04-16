Китай ответил на обвинения в искусственной селекции коронавируса

КНР опровергает любые версии, связанные с искусственным происхождение коронавируса. Возможные требования компенсации в Пекине называют безответственными, напоминая об общей для всех стран угрозе

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян напомнил, что Всемирная организация здравоохранения не подтвердила версию, что коронавирус SARS-CoV-2 был создан искусственно, передает Reuters. Эта версия со ссылками на источники была предана гласности в вышедшем 16 апреля сюжете Fox News.

Чжао напомнил, что ВОЗ «многократно заявляла, что нет никаких свидетельств того, что новый коронавирус был создан в лаборатории».

На пресс-конференции 15 апреля китайский дипломат также осудил заявления штаба предвыборного комитета по переизбранию Дональда Трампа, который предложил поддержать президента, чтобы тот привлек Китай к ответственности за распространение коронавируса. «Это совершенно безответственные замечания. Пандемия является общим врагом человечества. Перед лицом этого внезапного глобального кризиса жертвами стали все страны, включая Китай. Как можно говорить о такой вещи, как компенсация или ответственность? ВОЗ неоднократно заявляла, что поиск виновных опаснее самой болезни», — заявил он.