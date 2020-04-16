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Пандемия коронавируса ,  
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Китай ответил на обвинения в искусственной селекции коронавируса

КНР опровергает любые версии, связанные с искусственным происхождение коронавируса. Возможные требования компенсации в Пекине называют безответственными, напоминая об общей для всех стран угрозе
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян напомнил, что Всемирная организация здравоохранения не подтвердила версию, что коронавирус SARS-CoV-2 был создан искусственно, передает Reuters. Эта версия со ссылками на источники была предана гласности в вышедшем 16 апреля сюжете Fox News.

Чжао напомнил, что ВОЗ «многократно заявляла, что нет никаких свидетельств того, что новый коронавирус был создан в лаборатории».

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 апреля
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На пресс-конференции 15 апреля китайский дипломат также осудил заявления штаба предвыборного комитета по переизбранию Дональда Трампа, который предложил поддержать президента, чтобы тот привлек Китай к ответственности за распространение коронавируса. «Это совершенно безответственные замечания. Пандемия является общим врагом человечества. Перед лицом этого внезапного глобального кризиса жертвами стали все страны, включая Китай. Как можно говорить о такой вещи, как компенсация или ответственность? ВОЗ неоднократно заявляла, что поиск виновных опаснее самой болезни», — заявил он.

Fox News сообщил о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя
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Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

В сюжете Fox News телеканал ссылался на несколько источников, знакомых с соответствующими документами. В нем утверждалось, что SARS-CoV-2 возник как результат попыток Китая превзойти США в наработках по генной инженерии. Использовать его как биологическое оружие Китай не планировал. Его распространение началось случайно, после того как заразился один из сотрудников бактериологической лаборатории в Ухане. Госсекретарь Майк Помпео в разговоре с телеканалом не стал опровергать эту версию. «Из того, что нам известно, — вирус возник в Ухане. Мы знаем, что Уханьский институт вирусологии находится всего в нескольких милях от того места, где находился рынок морепродуктов», — отметил он.

В конце января сенатор-республиканец Том Коттон, говоря о происхождении коронавируса, напомнил, что Ухане расположена «единственная в КНР суперлаборатория четвертого уровня биобезопасности, которая работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире, включая коронавирус», и не исключил возможности его искусственного происхождения. Высшие должностные лица в Вашингтоне напрямую Китай в создании коронавиурса не обвиняли. «Все свидетельства указывают на естественное [происхождение вируса]. Тем не менее наверняка мы не знаем», — сообщил, комментируя слова сенатора, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, Китай, США
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