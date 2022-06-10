В ВОЗ призвали изучить версию о лабораторном происхождении COVID
В данных об инфекции SARS-CoV-2 все еще остаются пробелы, отсутствуют ключевые фрагменты информации, которые не позволяют полностью восстановить картину распространения вируса, следует изучить все варианты, в том числе его лабораторное происхождение. Такая рекомендация содержится в отчете Научной консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO) при ВОЗ.
«SAGO отмечает, что не появилось новых данных для оценки [теории] лабораторной утечки в качестве пути распространения SARS-CoV-2 среди человеческой популяции, рекомендовано провести дальнейшее исследование этого и всех других возможных вариантов», — сказано в документе.
Ученые отметили, что первые исследования показали важную роль рынка морепродуктов в Ухане на раннем этапе распространения инфекции, так как несколько заболевших, обнаруженных в декабре 2019 года, были связаны с рынком, а взятые образцы дали положительный результат на SARS-CoV-2. Однако остается неясным источник инфекции и то, каким образом он попал на рынок, говорится в отчете, предстоит определить, где произошел первоначальный контакт с инфекцией.
«SAGO была создана не для того, чтобы найти истоки SARS-CoV-2, а скорее для консультирования исследований, необходимых для сбора фактических данных, чтобы лучше понять истоки SARS-CoV-2 и, в более широком смысле, истоки возникающих и вновь появляющихся будущих эпидемий», — отметили исследователи.
В начале прошлого года команда экспертов из Китая и других стран провела исследование в Ухани, ВОЗ обнародовала доклад в конце марта. Ученые выделили четыре теории происхождения инфекции, наиболее вероятной они сочли передачу вируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. Версию о передаче коронавируса через охлажденные или замороженные продукты ученые назвали маловероятной, а вероятность утечки вируса из уханьской лаборатории была характеризована как «крайне маловероятная».
В феврале 2021 года один из участников миссии ВОЗ Доминик Дуайер заявил, что официальный Пекин поделился с экспертами собственными исследованиями первых случаев коронавируса в Китае, но не позволил им ознакомиться с исходными данными, которые помогли бы определить, когда и как начал распространяться вирус. Глава ВОЗ Теодор Гебрейесус призвал Китай к открытому сотрудничеству, указав, что полная информация позволит исключить вариант лабораторного происхождения коронавируса.
В Китае отвергают теории, связанные с искусственным происхождением коронавируса, и напоминают про заявление ВОЗ о том, что свидетельств его создания в лаборатории нет. Пекин также отрицает, что скрывал данные о пандемии и способности вируса передаваться от человека к человеку.