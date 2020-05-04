Трамп заявил о попытке Китая «скрыть ошибку» с коронавирусом

Власти Китая совершили «ужасную ошибку» в ситуации с коронавирусом, заявил президент США Дональд Трамп. Они пытались скрыть ее, но их попытки «потушить пожар» не удались, отметил он

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Китай после появления коронавируса «совершил ужасную ошибку» и пытался ее скрыть, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, что они [власти Китая] совершили ужасную ошибку и не хотели ее признать. Мы хотели приехать [в КНР для проведения расследования], но они не хотели нас пускать, даже Всемирную организацию здравоохранения не хотели пускать. Они признали это, но гораздо позднее, а не сразу. По-моему, они совершили ошибку и пытались ее скрыть, потушить ее словно пожар, и не смогли сделать это», — сказал Трамп.

По его словам, худшим решением властей КНР стало то, что «они запретили въезд в Китай, но не запретили въезд [своим жителям] в США и по всему миру».

О том, что коронавирус был создан в одной из лабораторий Китая, а первым случайно заразился ее сотрудник, в середине апреля сообщил телеканал Fox News. В Бюро разведки и исследований Госдепартамента США, однако, эту версию не поддержали, объяснив свою позицию отсутствием доказательств.

Однако 1 мая о том, что у него есть информация, позволяющая говорить о появлении коронавируса именно в китайской лаборатории, заявил Трамп. Через два дня о «значительном количестве» доказательств этой версии сообщил и госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, это не первый раз, когда мир сталкивается с угрозой вируса из-за «неудач в китайской лаборатории», и США могут подтвердить, что компартия Китая «делала все возможное, чтобы мир не узнал [о ситуации с коронавирусом] своевременно».

О том, что Китай уничтожил доказательства проведения опытов с коронавирусом в лаборатории, следует из доклада альянса спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, сообщила The Daily Telegraph. По данным же Министерства внутренней безопасности США, Китай скрывал данные о коронавирусе, чтобы нарастить запасы лекарств и средств защиты, пишет AP.

В Китае данные о создании коронавируса человеком опровергли. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян напомнил, что ВОЗ «многократно заявляла, что нет никаких свидетельств того, что новый коронавирус был создан в лаборатории».