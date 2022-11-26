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Военная операция на Украине ,  
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В Херсоне восстановили подачу электроэнергии

Власти Украины сообщили о восстановлении подачи электроэнергии в Херсоне
В офисе Зеленского заявили, что электричество восстановили, «как и обещали». Об отключении света в Херсоне сообщалось еще до вывода из города российских войск
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

В Херсоне возобновилась подача электричества, сообщил на своей странице в Telegram заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Как и обещали — справились чуть больше чем за неделю», — написал он. В первую очередь свет подают на объекты критической инфраструктуры, затем — жителям.

Глава украинской военной администрации Херсонской области Ярослав Янушевич в свою очередь сообщил, что полноценное восстановление электроснабжения города займет несколько дней, передает УНИАН. Он призвал жителей не спешить включать бытовые приборы, поскольку возможны перепады напряжения.

Об отключении света во всех районах Херсона 6 ноября сообщали в компании «Херсоноблэнерго» (она была создана пророссийскими властями региона с идентичным украинскому предприятию названием). ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах писал, что из-за «действий украинских диверсионно-разведывательных групп» повреждена магистральная линия электропередачи.

Уже после вывода российских войск с правобережной части Херсонской области отсутствие электричества в городе подтвердил исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он в свою очередь обвинил в разрушении энергосистемы города российских военных и пообещал потратить около месяца на ее восстановление.

Россия взяла под контроль Херсон и большую часть области в марте. После сентябрьских референдумов Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу поручил вывести войска из Херсона на левый берег Днепра после доклада командующего российскими силами в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина. Последний объяснил это «непростое решение» стремлением сохранить жизни военнослужащих, а также избежать окружения.

«Маневр» был завершен 11 ноября. Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о входе в город украинского спецназа.

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В Херсоне восстановили подачу электроэнергии
В Херсоне восстановили подачу электроэнергии

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Херсон электричество Военная операция на Украине Херсонская область
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