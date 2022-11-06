Во всех районах Херсона пропал свет
Во всех районах Херсона нет света, сообщили «РИА Новости» в «Херсоноблэнерго». Эта компания создана под контролем властей региона с идентичным украинскому предприятию названием
«Света нету по всему городу. Ждем информацию, где что [произошло]», — сказал представитель пресс-службы.
РБК направил запрос в пресс-службу Херсоноблэнерго и обратился за комментарием в администрацию Херсонской области
Незадолго до этого российские информагентства сообщили, что Каховская ГЭС была обстреляна из РСЗО HIMARS со стороны Украины. По их данным, одна ракета попала в шлюз, но не нанесла критических разрушений. Представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев это подтвердил и назвал повреждения некритичными.
Утром 6 ноября замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы Украины стягивают к границам Херсонской области бронемашины и танки.
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