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Турция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400
Зенитно-ракетный комплекс C-400 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Турция начинает испытания радаров поставленных Россией систем ПВО С-400, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Информацию подтвердили собеседники газеты Milliyet.

По информации издания, Турция проведет испытательные полеты истребителей F-16 и других воздушных судов в Анкаре 25 и 26 ноября — они будут взлетать в ходе радиолокационных испытаний российских зенитно-ракетных комплексов C-400. Тестирование проводится, чтобы проверить связь между системами ПВО и самолетами, сообщает газета.

Общество
Анкара опровергла сообщения СМИ об отказе покупать российские С-400

В начале ноября Россия досрочно поставила Турции четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд. Вашингтон раскритиковал решение Анкары о покупке российских комплексов и исключил Турцию из программы поставок американских истребителей F-35.

В августе 2023 года также ожидается поставка пяти полков C-400 в Индию. Соответствующий контракт на сумму более $5,4 млрд был подписан в октябре 2018 года в Нью-Дели.

Теги: Турция, С-400, испытания
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