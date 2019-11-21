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Политика ,  
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Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400
Турции нужно уничтожить комплексы С-400, вернуть их России или избавится от них каким-нибудь другим образом, заявляют в Годепе. После этого у Турции еще будет шанс вернуться к партнерству с Вашингтоном
Компоненты зенитно-ракетных комплексов С-400 (Фото: Zuma / ТАСС)

Турции нужно каким-то образом избавиться от купленных в России комплексов С-400 чтобы вернуться к переговорам с Соединенными Штатами. Об этом, как передает Reuters, заявил представитель Госдепартамента США во время брифинга для журналистов.

«Турция все еще может вернуться к столу переговоров. Они знают, что для этого они должны уничтожить, или вернуть, или каким-то образом избавиться от С-400», — заявил чиновник. По его словам, власти Турции «знают, что у них есть выбор».

Представитель Госдепартамента напомнил, что Турция остается под риском введения санкций по закону CAATSA (О противостоянии противникам Америки посредством санкций). В то же время, этот закон не утверждает какой-либо строго обозначенный срок для введения ограничительных мер. К примеру, отметил чиновник, в соответствии с этим же законом, Вашингтону ввел санкции против китайских госструктур за покупку российских истребителей только спустя девять месяцев.

Турция закупила у России несколько дивизионов С-400 в 2018 году за $2,5 млрд. Поставки зенитных ракетных комплексов начались летом этого года и досрочно завершились 1 ноября.

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Покупку Турцией, страной НАТО, российских систем ПВО неоднократно осуждали в Вашингтоне и на уровне руководства Североатлантического альянса. Из-за реализованной сделки США приостановили участие Турции в программе по строительству и закупке истребителей пятого поколения F-35. Вашингтон предлагал Анкаре в качестве альтернативы американские комплексы Patriot, однако не получил согласия. Палата представителей конгресса США поддержала введение санкций в отношении Турции.

В ноябре во время визита президента Турции в США, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что об отказе Анкары от комплексов «не может быть и речи». В то же время Эрдоган отметил, что он также договорился с Трампом искать решения вопроса С-400.

Об интересе к комплексам С-400 также заявляли некоторые страны Ближнего Востока. Кроме того, Россия договорилась о поставках пяти дивизионов ЗРК в Индию, сумма контракта составляет порядка $6 млрд. Завершить поставки планируется в 2025 году.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Турция, Госдеп, санкции, С-400
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