Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

Турции нужно уничтожить комплексы С-400, вернуть их России или избавится от них каким-нибудь другим образом, заявляют в Годепе. После этого у Турции еще будет шанс вернуться к партнерству с Вашингтоном

Компоненты зенитно-ракетных комплексов С-400 (Фото: Zuma / ТАСС)

Турции нужно каким-то образом избавиться от купленных в России комплексов С-400 чтобы вернуться к переговорам с Соединенными Штатами. Об этом, как передает Reuters, заявил представитель Госдепартамента США во время брифинга для журналистов.

«Турция все еще может вернуться к столу переговоров. Они знают, что для этого они должны уничтожить, или вернуть, или каким-то образом избавиться от С-400», — заявил чиновник. По его словам, власти Турции «знают, что у них есть выбор».

Представитель Госдепартамента напомнил, что Турция остается под риском введения санкций по закону CAATSA (О противостоянии противникам Америки посредством санкций). В то же время, этот закон не утверждает какой-либо строго обозначенный срок для введения ограничительных мер. К примеру, отметил чиновник, в соответствии с этим же законом, Вашингтону ввел санкции против китайских госструктур за покупку российских истребителей только спустя девять месяцев.

Турция закупила у России несколько дивизионов С-400 в 2018 году за $2,5 млрд. Поставки зенитных ракетных комплексов начались летом этого года и досрочно завершились 1 ноября.