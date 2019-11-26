«Рособоронэкспорт» заявил о планах поставки Турции второго полка С-400

Москва и Анкара ведут переговоры о поставках еще одного полка С-400. На этот раз производство комплексов может быть частично перенесено в Турцию

Зенитно ракетные комплексы С-400 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Россия рассчитывает передать Турции второй полк С-400 по опциону, технические вопросы уже решены. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Что касается нового опциона, то здесь речь идет о втором полковом комплекте. Техническое задание нами передано турецкой стороне <...>. Можно отметить, что в настоящее время технические вопросы с турецкой стороной решены, ведутся переговоры по финансовой составляющей», — сказал глава оборонной компании.

Михеев также сообщил, что направленное Турции техзадание предусматривает частичную локализацию производства С-400. В каких объемах это произойдет, он не уточнил.

Контракт на покупку полка С-400 был заключен Россией и Турцией в 2017 году на сумму $2,5 млрд. По предварительному соглашению, предполагалось, что Россия частично локализует производство комплексов в Турции. Все дивизионы С-400 были поставлены в этом году, поставки завершены досрочно. Накануне Турция начала испытания радаров российских комплексов.