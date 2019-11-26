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Политика ,  
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«Рособоронэкспорт» заявил о планах поставки Турции второго полка С-400
Москва и Анкара ведут переговоры о поставках еще одного полка С-400. На этот раз производство комплексов может быть частично перенесено в Турцию
Зенитно ракетные комплексы С-400 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Россия рассчитывает передать Турции второй полк С-400 по опциону, технические вопросы уже решены. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Что касается нового опциона, то здесь речь идет о втором полковом комплекте. Техническое задание нами передано турецкой стороне <...>. Можно отметить, что в настоящее время технические вопросы с турецкой стороной решены, ведутся переговоры по финансовой составляющей», — сказал глава оборонной компании.

Михеев также сообщил, что направленное Турции техзадание предусматривает частичную локализацию производства С-400. В каких объемах это произойдет, он не уточнил.

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Контракт на покупку полка С-400 был заключен Россией и Турцией в 2017 году на сумму $2,5 млрд. По предварительному соглашению, предполагалось, что Россия частично локализует производство комплексов в Турции. Все дивизионы С-400 были поставлены в этом году, поставки завершены досрочно. Накануне Турция начала испытания радаров российских комплексов.

Контракт подразумевал возможность опциона на еще один полк С-400. Правительство России ранее не исключало, что Анкара продолжит закупки зенитно-ракетных комплексов у Москвы. «У них [Турции] опцион есть, они вправе реализовать его», — говорил в октябре вице-премьер Юрий Борисов, заявляя о «высокой вероятности» новой покупки.

Против поставок С-400 Турции возражали США. Из-за реализованной сделки Вашингтон приостановил участие Анкары в программе по строительству и закупке истребителей пятого поколения F-35. После завершения поставки всех комплексов в ноябре Госдеп предложил Турции «избавиться» от С-400, напомнив об угрозе введения новых санкций.

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В августе 2023 года также ожидается поставка пяти полков C-400 в Индию. Соответствующий контракт на сумму более $5,4 млрд был подписан в октябре 2018 года в Нью-Дели. Как сообщил Михеев, завершить поставку комплексов в Индию Россия намерена в первой половине 2025 года. Первый комплекс будет доставлен в сентябре 2021-го, ровно через два года после получения аванса.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: С-400, Турция, «Рособоронэкспорт»
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