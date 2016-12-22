ФСБ показала допрос задержанных в Керченском проливе сотрудников СБУ

Согласно заявлениям украинских военных моряков, российская сторона неоднократно предупреждала их о нарушении границы и необходимости покинуть территориальные воды России

Андрей Драч (Фото: Снимок с видео / ЦОС ФСБ / ТАСС)

ФСБ России опубликовала видеозапись допроса украинских военнослужащих, задержанных во время конфликта в Керченском проливе. Один из допрошенных представляется как Андрей Драч. Он присутствовал на катере «Никополь», ставшем участником инцидента в Азовском море.

Драч подтвердил, что украинских моряков предупредили о нарушении государственной границы России.

«23 ноября получил задачу следовать маршрутом Одессы — Мариуполь через Керченскую протоку. <...> мы зашли в территориальные воды РФ, где нас предупреждала береговая охрана РФ, что мы нарушаем законодательство РФ», — сказал он, добавив, что береговая охрана неоднократно предупредила украинские корабли о необходимости покинуть российские территориальные воды.

Видео: ФСБ РФ

В ФСБ заявили, что Андрей Драч является старшим лейтенантом, оперуполномоченным 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ.

Его слова подтвердил также допрошенный комендор-сигнальщик, матрос катера «Никополь» Сергей Цыбизов. Он рассказал, что корабли 23 ноября вышли из Одессы, а при заходе в территориальные воды России погранслужба приказала им остановиться и ожидать дальнейших указаний.

«Мы дальше шли, шли, с нами связались русские корабли, попросили остановиться, а то по нам откроют также [огонь], — сказал Цыбизов. — Командир остановил катер, и нас сняли с катера, и все».

Видео: ФСБ РФ

ФСБ также обнародовала видеозапись опроса капитана третьего ранга Владимира Лесового, командира​ дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины (войсковая часть А-1728), который признался в провокации.

«Запросы по УКВ-радиостанции [от российских пограничников] игнорировал сознательно. На момент перехода на борту находились стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами. Осознавал, что действия группировки кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе носят провокационный характер», — заявил Лесовой. Украинский военнослужащий в разговоре с ФСБ также сообщил, что планировал осуществить переброску кораблей из Одессы в Мариуполь.

Видео: ФСБ РФ

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, они выполняли опасные маневры и не реагировали на требования российской стороны.

Корабль погранслужбы России был вынужден открыть огонь, трое украинских военнослужащих были ранены, они госпитализированы. Корабли ВМС Украины, а также 24 моряка были задержаны. И Россия, и Украина после этого инцидента возбудили уголовные дела.

В Москве назвали эти события «опасной провокацией» и вторжением в российские воды. В Киеве объявили, что готовы ввести в ответ на этот «акт агрессии» военное положение на Украине (такую рекомендацию дал Совет национальной безопасности и обороны Украины, ее поддержал президент Петр Порошенко).