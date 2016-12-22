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Керченский пролив перекрыли на фоне маневров украинских кораблей
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Керченский пролив перекрыли на фоне маневров украинских кораблей
Политика, 17:00
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Керченский пролив перекрыли на фоне маневров украинских кораблей
Движение по Керченскому проливу перекрыто в целях безопасности. Ранее ФСБ обвинила корабли ВМС Украины в «провокации» в территориальных водах России
Фото: "Керчь.Инфо"

Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, в целях безопасности закрыт для гражданских судов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Крымских морских портов» Алексей Волков.

На звонок РБК в «Крымских морских портах» не ответили. В инфоцентре «Крымский мост» сообщили РБК, что мост через Керченский пролив работает в штатном режиме.

Пресс-служба ВМС Украины ранее сообщила, что украинские корабли уже третий час ждут прохода под Крымским мостом. «В 13:42, по информации Керчтрафикконтроля, на проходе моста движение в обе стороны было перекрыто в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря». — сообщили украинские военные.

Как следует из фотографии, которую опубликовал портал «Керчь.Инфо», проход для кораблей под Крымским мостом действительно был перекрыт сухогрузом.

На видео, которое позднее опубликовало издание «Керчь.Fm», сухогруза уже не видно. По данным на 14:56, движение перекрыто другим судном, рядом два российских военных катера и военный корабль, сообщает издание.

Утром в воскресенье три украинских корабля «неправомерно зашли» во временно закрытую акваторию территориального моря России, заявляли в погрануправлении ФСБ по Крыму. Украинская сторона в свою очередь сообщила, что подавала заявку на проход трех своих кораблей по Керченскому проливу в Мариуполь, а российские корабли совершили «откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины».

Как сообщали в ФСБ, еще два бронированных артиллерийских судна ВМС Украины вышли из порта Бердянска и отправились к Керченскому проливу.

Авторы: Павел Казарновский, Валерий Романов.
Теги: Керчь , Украина
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