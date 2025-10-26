 Перейти к основному контенту
Война санкций
Оверчук заявил, что Запад не сможет санкциями поставить Россию на колени

Оверчук: Западу не удастся с помощью санкций поставить Россию на колени
Сюжет
Война санкций
Алексей Оверчук
Алексей Оверчук (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Запад неоднократно предпринимал попытки за счет введения санкций «поставить Россию на колени», но это не удалось и не удастся впредь. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

Он отметил, что Россия всегда найдет способ адаптироваться к новым условиям.

«[Западу] нужно понимать, что с Россией нельзя разговаривать языком угроз, языком санкций. Они почему-то всегда пытаются поставить нас на колени, но они ничему не учатся», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

ЕС вошел в тройку главных торговых партнеров России вопреки санкциям
Экономика
Фото:Владимир Рябчиков / ТАСС

23 октября 19-й пакет санкции Евросоюза вступил в силу. Они включают запрет на импорт российского СПГ с 2027 года и оказание туристических услуг в России. Под ограничения попали также транзакции с пятью банками и 21 физлицо. Глава евродипломатии Кая Каллас сообщала, что этот пакет рестрикций против России не будет последним.

22 октября санкции против двух российских нефтяных компаний, «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. и 34 их дочерних компаний, ввело управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Минфин США дал на сворачивание операций с попавшими под санкции компаниями и их «дочками» время до 22 ноября.

Москва считает санкции незаконными. Несмотря на ограничения, экономика России продолжает работать, появился «иммунитет», отмечал Кремль.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Анастасия Лежепекова
новые санкции санкции против России угрозы Алексей Оверчук Военная операция на Украине
