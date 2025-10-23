 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

В пакет санкций ЕС вошли 117 судов и ограничение поездок дипломатов

Сюжет
Война санкций
Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

ЕС принял новый пакет санкций против России, включающий запрет на импорт СПГ с 2027 года, а также санкции против еще 117 судов «теневого флота», передает Bloomberg со ссылкой на председательство Дании.

19-й по счету пакет санкций также предполагает ограничение на поездки российских дипломатов, передает Reuters.

Меры ЕС коснутся 45 организаций, по данным Брюсселя, помогавших России обходить санкции, включая 12 компаний в Китае и Гонконге. Кроме того, будет введен полный запрет на операции с пятью российскими банками и расширен запрет на операции с российскими электронными платежными системами и банками третьих стран в Белоруссии и Казахстане.

Глава евродипломатии Кая Каллас написала в X, что пакет санкций направлен в том числе против российских банков, криптобирж, организаций в Индии и Китае. «ЕС ограничивает передвижения российских дипломатов, чтобы противостоять попыткам дестабилизации», — добавила она.

Источник Politico в Брюсселе сообщал, что основной элемент пакета санкций — экономический, но возможность ограничить передвижение российских дипломатов «также особенно полезна». «Два месяца назад никто бы не поверил, что удастся достичь соглашения по этому вопросу», — сказал он.

Материал дополняется

