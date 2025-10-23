Евросоюз запретил ввозить в Россию игрушки с моторчиком

Евросоюз в 19-м пакете санкций запретил экспорт игрушек с моторчиком в Россию

Фото: Shutterstock

Европейский союз в новом, 19-м пакете санкций запретил экспортировать в Россию игрушки и модели со встроенным моторчиком, следует из текста документа, опубликованного в журнале Евросоюза.

Запрет представлен в виде двух пунктов. Первый коснулся игрушек и моделей с мотором, выполненных из пластика. Второй затронул те же товары, которые были изготовлены из других материалов.

Страны Евросоюза одобрили 19-й пакет санкций 22 октября. Они вступили в силу 23 октября в 09:00 мск. Под новые ограничения попали туристические услуги в России и пять российских банков, включая Альфа-банк, МТС банк и Абсолют Банк.

Кроме того, санкции ввели против 21 физического лица. Среди них — глава АвтоВАЗа Максим Соколов, помощник зампреда Совбеза Дмитрия Медведева Олег Осипов, ректор ВШЭ Никита Анисимов.

Также в новый пакет санкций включили запрет на импорт сжиженного природного газа из России с 2027 года.