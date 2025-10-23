ЕС ввел санкции против помощника Медведева и ректора ВШЭ

Под санкции попали глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, помощник Медведева Олег Осипов, ректор ВШЭ Никита Анисимов, три детских омбудсмена, северокорейский генерал и другие. Всего ЕС внес в санкционный список 21 физлицо

Максим Соколов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Евросоюз в рамках очередного пакета санкций ввел ограничительные меры в отношении физических лиц, в том числе главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, помощника зампреда Совбеза Дмитрия Медведева Олега Осипова и ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Никиты Анисимова. Документ опубликован в официальном журнале ЕС.

Причиной внесения в санкционный список названо, в частности, заявление Анисимова о том, что ВШЭ профинансирует обучение участников специальной военной операции и их детей, а также запуск магистерской программы, «посвященной обходу санкций».

В случае с Соколовым ЕС указал на его связь с «АвтоВАЗом», также попавшим под санкции. Компания создала структурное подразделение, ответственное за поддержку своих сотрудников, участвующих в военной операции, и членов их семей, говорится в документе. Там также отмечается, что участникам боевых действий предоставляются льготы, включая автомобили, а расходы на их обслуживание покрываются.

Осипов с 2018 по 2020 год он был его пресс-секретарем Медведева, когда тот еще возглавлял правительство. После этого Осипов стал его помощником на посту зампредседателя Совета безопасности России.

Среди попавших под санкции также генерал-лейтенант Корейской народной армии Чха Ён Бом за роль в командовании контингентом войск КНДР, который участвовал в освобождении Курской области.

Также под санкции попали:

первый замминистра культуры ЛНР Юлия Величко;

генеральный директор АО «Сарапульский электрогенераторный завод» Алексей Беляев;

гендиректор ПАО «Дальприбор» Роман Титков;

руководитель АО «Сарапульский радиозавод» Кирилл Абдрахманов;

уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко и ее коллега из Орловской области Константин Домогацкий, а также уполномоченный по Новосибирской области Надежда Болтенко;

глава регионального подразделения «Движения первых» по Крыму Екатерина Арламенкова;

министр молодежной политики ЛНР Михаил Голубович;

начальник Главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин и другие.

Всего ЕС внес в санкционный список 21 человека и 41 организацию. Новый пакет санкций стал 19-м по счету. В рамках него также запрещаются транзакции с пятью российскими банками, введены ограничения против ряда банков Таджикистана, ограничиваются передвижения российских дипломатов и запрещается импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — с 1 января 2027 года.

Российские власти требуют отменить западные санкции. «Мы уже от санкций обрели определенный иммунитет. Мы адаптировались к жизни в условиях санкций», — отмечали в Кремле.

Брюссель уже начал работу над новым, 20-м пакетом санкций. По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, ограничения служат «обоюдоострым оружием», а «каждый новый пакет добавляет негативного эффекта для самих тех стран, которые к нему присоединяются».