Война санкций⁠,
Каллас назвала не последним 19-й пакет санкций ЕС против России

Каллас: лидеры ЕС примут решение по 19-му пакету санкций против России в четверг
Сюжет
Война санкций
Решение по новым санкциям, как предполагается, будет принято 23 октября. Каллас пообещала, что последуют и новые ограничения, в частности в отношении «теневого флота». Россия считает санкции незаконными
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Ansgar Haase / dpa / Global Look Press)

Новый, 19-й пакет санкций Евросоюза против России не будет последним, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«Чтобы еще больше сократить военные расходы России, нам нужен более надежный общеевропейский подход к борьбе с теневым флотом», — сказала она журналистам в Брюсселе.

Отдельно Каллас отметила, что ожидает принятия 19-го пакета санкций ЕС на этой неделе, лидеры обсудят этот вопрос не сегодня, 20 октября, а в четверг, 23 октября.

Брюссель видит усилия президента США Дональда Трампа по установлению мира на Украине, приветствует их, но не считает, что к этому же стремится Россия, заявила глава дипломатии ЕС.

Москва называет санкций Запада незаконными и не способными повлиять на позицию России по Украине.

В ЕС отреагировали на планы Путина посетить Венгрию на фоне санкций
Политика
Владимир Путин

Против нового пакета санкций ранее выступали три страны — Австрия, Венгрия, Словакия. На выходных Вена сообщила, что поддержит меры. Ранее она требовала снятия ограничений с компании Rasperia, чтобы Raiffeisen Bank International мог получить долю этой фирмы в строительной компании Strabag. Как сообщал Reuters, Rasperia ранее была подконтрольна Олегу Дерипаске. Он полностью продал фирму, включая акции Strabag.

Об изменении позиции Будапешта и Братиславы не сообщалось.

Новые санкции, как сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, будут включать снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, ограничительные меры против платежной системы «Мир», запрет на транзакции с компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть», санкции против 118 судов, которые подозреваются в транспортировке российской нефти, и др.

Читайте РБК в Telegram.

ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
