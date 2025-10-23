Война санкций,
ЕС в рамках санкций запретил транзакции с пятью российскими банками
Под новые санкции ЕС попали Альфа-банк и МТС Банк
Под новые санкции ЕС, введенные в рамках 19-го пакета, попали Альфа-банк, МТС банк, Абсолют Банк, а также автопроизводитель «Соллерс». Документ опубликован в журнале Евросоюза.
Запрет на транзакции с указанными банками вводится с 12 ноября, под него также попали Земский банк и небанковская кредитная организация «Истина».
Под санкции ЕС попали в том числе зарубежные филиалы российских банков: Альфа-банка, ВТБ и «Сбера» в Белоруссии, филиал ВТБ в Казахстане. Ограничения для них вступают в силу 2 декабря.
Также ограничения предусматривают запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — с 1 января 2027 года.
Материал дополняется