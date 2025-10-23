 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

ЕС в рамках санкций запретил транзакции с пятью российскими банками

Под новые санкции ЕС попали Альфа-банк и МТС Банк
Сюжет
Война санкций
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Под новые санкции ЕС, введенные в рамках 19-го пакета, попали Альфа-банк, МТС банк, Абсолют Банк, а также автопроизводитель «Соллерс». Документ опубликован в журнале Евросоюза.

Запрет на транзакции с указанными банками вводится с 12 ноября, под него также попали Земский банк и небанковская кредитная организация «Истина».

Под санкции ЕС попали в том числе зарубежные филиалы российских банков: Альфа-банка, ВТБ и «Сбера» в Белоруссии, филиал ВТБ в Казахстане. Ограничения для них вступают в силу 2 декабря.

Также ограничения предусматривают запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — с 1 января 2027 года.

Материал дополняется

Теги
санкции
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
При взрыве в Луганске мужчине оторвало ногу Политика, 11:40
Санкции: что это, виды, как работают, влияние санкций США и ЕС на Россию База знаний, 11:40
В Ереване переименовали улицу Ленинградян из-за советского прошлого Политика, 11:39
Мэр назвал «махровыми националистами» напавших на пенсионеров всадников Общество, 11:34
Курс биткоина вернулся к $110 тыс. Что произошло на крипторынке Крипто, 11:33
Джобс, Маск, Безос: как бизнес-гуру делают совещания менее изматывающими Образование, 11:32
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Мэра Рязани отстранили из-за проверки его доходов Политика, 11:32
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
В Петербурге женщина нашла своего сына-старшеклассника мертвым в комнате Общество, 11:31
В Госдуме предложили обязать владельцев животных убирать за ними в домах Общество, 11:28
Агенты ИИ не работают в вакууме: почему культура важнее технологии Тренды, 11:26
Агентство «Эксперт РА» присоединилось к программе звездных рейтингов ЦБ Инвестиции, 11:26
В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» введены временные ограничения Общество, 11:25