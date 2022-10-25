ТАСС сообщил о задержании коммерческого директора Ксении Собчак

Собчак сообщила, что ее коммерческий директор не выходит на связь с утра. Телеграм-канал Varlamov News со ссылкой на источник написал, что он стал фигурантом дела о вымогательстве

Кирилл Суханов (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

В Москве задержали коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства заявил, что его доставили в главное следственное управление ГУ МВД по Москве в рамках уголовного дела. Источник не уточнил, по какой статье возбуждено уголовное дело.

Телеграм-канал Varlamov News со ссылкой на источник ранее писал, что Суханов стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве, его задержали в одном из московских ресторанов в ночь на 25 октября.

Журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале сообщила, что Суханов не выходит на связь с утра. «Если сообщение в каналах — правда и он задержан, то я надеюсь, что это какая-то ошибка. У нас подтверждений этого нет», — сказала она.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве и ГСУ СК России по Москве, а также обратился за комментарием к Ксении Собчак.

Кирилл Суханов указан как коммерческий директор на сайте «Осторожно Media» — медиахолдинга Ксении Собчак, объединяющего ее проекты — YouTube-канал, несколько телеграм-каналов, а также страницы в «Твиттере», «Вконтакте» и TikTok.

В начале октября ТАСС со ссылкой на источник писал, что полиция просит СК возбудить уголовное дело в отношении Собчак по статье о фейках про органы власти. Просьба полиции связана с делом о клевете, заведенным после интервью режиссера-документалиста Виталия Манского каналу «Осторожно: Собчак», указывал собеседник агентства. Режиссер заявил журналистке, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ), президентом которого является Никита Михалков, «воруется» не менее 85% бюджета.

После выхода интервью Михалков написал заявление на Манского и обвинил его в клевете, а Собчак допросили по этому делу в качестве свидетеля. Информацию о возможном уголовном деле в отношении нее Собчак назвала «очередным примером давления на журналистское сообщество».