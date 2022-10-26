Iltalehti: Финляндия в НАТО не откажется от размещения военных баз и ядерного оружия

Iltalehti узнала, что Финляндия не откажется от военных баз НАТО в стране

Как пишет газета, в проекте по вступлению Финляндии в НАТО нет ограничений на размещение в стране ядерного оружия или военных баз. Путин ранее предупреждал, что расширение военной инфраструктуры НАТО «вызовет ответную реакцию»

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не содержит практически никаких ограничений на размещение военных баз или оружия массового уничтожения на территории страны, пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на источники.

«Правительственный законопроект позволит ввезти ядерное оружие НАТО на территорию Финляндии. <…> Законопроект также не накладывает ограничений на создание баз НАТО на территории Финляндии и не ограничивает присутствие войск из стран — членов оборонного альянса», — сказано в статье.

По данным источников издания, министры иностранных дел и обороны Финляндии Пекка Хаависто и Антти Кайкконен в июле во время переговоров с НАТО дали обещание, что страна не будет вносить в договор о присоединении к альянсу никаких ограничений или оговорок.

Сам проект почти готов, его планируют вынести на обсуждение в течение ближайших двух недель, пишет Iltalehti.

Финляндия подала заявку на членство в НАТО одновременно со Швецией 18 мая этого года. Тогда премьер-министр Финляндии Санна Марин говорила, что НАТО не заинтересовано в размещении в Финляндии баз или ядерного оружия и никто не способен навязать это Хельсинки. «Я считаю, что этот вопрос не стоит на повестке», — подчеркивала она.

Решение о вступлении страны в НАТО уже поддержали почти все члены альянса, однако Турция и Венгрия пока не ратифицировали соглашение. Марин в начале октября заявила, что это произойдет в ближайшее время.

МИД России назвал решение Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО «тяжелой ошибкой с далеко идущими последствиями». В ведомстве указали, что Россия будет решать, как обеспечить свою безопасность, исходя из практических следствий вступления двух стран в альянс.

В то же время президент России Владимир Путин говорил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создает непосредственной угрозы, однако расширение военной инфраструктуры на этих территориях «вызовет ответную реакцию» со стороны России.