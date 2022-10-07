Финляндия заявила о скорой ратификации Турцией заявки страны в НАТО

Санна Марин (Фото: Antti Yrjönen / Imago / Global Look Press )

Финский премьер-министр Санна Марин провела переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу заявки Финляндии на членство в НАТО, сообщает Yle.

«Он [Эрдоган] повторил то, что уже говорил публично: на самом деле проблем с Финляндией нет», — сказала Марин после переговоров. При этом она уточнила, что переговоры с Турцией продолжаются.

«Конечно, мы продолжим наши дискуссии. Мы ожидаем, что Турция ратифицирует заявку Финляндии на вступление в НАТО как можно скорее», — подчеркнула премьер.

Марин также рассказала, что поговорила о членстве Финляндии в блоке с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, глава венгерского правительства заверил, что не видит проблем в ратификации договора, но вопрос окончательно решится согласно установленным процедурам при голосовании в парламенте страны.

Yle указывает, что Турция и Венгрия — единственные члены НАТО, которые еще не дали согласия на вступление Финляндии и Швеции в блок. Страны подали заявки одновременно в мае этого года, и Марин подчеркнула, что Финляндия настаивает на вступлении вместе со Швецией, потому что страны формируют «общую политическую среду безопасности в Северной Европе».

При этом Турция пока выступает против членства Швеции. Как заявил Эрдоган, отношения Анкары с Хельсинки отличаются от ее отношений со Стокгольмом. Турция поддержит членство Финляндии, а относительно Швеции решение будет негативным до тех пор, пока там «свирепствует терроризм», приводит слова президента Hurriyet. Турция обвиняет Швецию в поддержке Рабочей партии Курдистана (РПК), членов которой Анкара считает террористами.