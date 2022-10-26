Aydinlik: в Турции заявили о желании собрать вместе министров энергетики России и Германии

В Турции заявили, что хотят «собрать вместе» глав Минэнерго России и ФРГ

Турция направила предложения российской и германской сторонам по участию глав Минэнерго в экономическом саммите в Стамбуле. На мероприятие также приглашены российские компании

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Турция надеется на участие министров энергетики России и Германии на площадке Стамбульского экономического саммита, заявил председатель исполнительного совета мероприятия Абдулла Дегер, передает Aydinlik.

«Мы бы хотели собрать вместе министров энергетики Германии и России. Это будет большим успехом для Турции и Стамбульского экономического саммита. Я предложил это сторонам», — заявил он.

Дегер также сообщил, что на саммит пригласили в том числе российские компании, а также дипломатических представителей из 15 стран.

Президент России Владимир Путин предложил создать в Турции «крупнейший газовый хаб» для поставок в Европу. По его словам, утраченный объем транзита по «Северному потоку» (прокачка была полностью остановлена в начале сентября из-за дефекта на турбине, позднее на газопроводе произошли взрывы, сроки его восстановления неизвестны) Россия могла бы переместить в Черноморский регион. Глава государства также допустил, что в Турции можно создать второй хаб, который может стать площадкой и для определения цен. Позднее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился о создании газового хаба в его стране. В Кремле говорили, что пока «стройного понимания» по организации хаба нет, необходимо проработать много нюансов.

Первая из двух ниток «Турецкого потока» (15,75 млрд из 31,5 куб. м) используется для поставок турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Помимо «Турецкого потока» Москва также поставляет в Турцию топливо по «Голубому потоку». Оба газопровода проходят по дну Черного моря. «Голубой поток» (в 2021 году объем поставок по нему составил 15,98 млрд куб. м) предназначен для поставок газа только на турецкий рынок.

