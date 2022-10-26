В Турции заявили, что хотят «собрать вместе» глав Минэнерго России и ФРГ

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 60,46 (+0,31) Инвестиции, 25 окт, 16:27
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 61,33 (+0,17) Инвестиции, 25 окт, 16:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:51
Прогрессивные штрафы для владельцев дорогих машин: за и против Партнерский проект, 13:49
Кремль заявил о диалоге с МАГАТЭ по данным о «грязной бомбе» Политика, 13:47
В Херсоне сообщили о нападении диверсантов с РПГ на местное РОВД Политика, 13:46
Треть россиян сообщила, что у них нет прав собственности на жилье Общество, 13:42
Шойгу предупредил коллег из Индии и Китая о провокации с «грязной бомбой» Политика, 13:33
Тарпищев назвал причину серьезного спада в карьере Карацева Спорт, 13:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Умные помощники водителя: что такое интеллектуальный ассистент скорости Партнерский проект, 13:26
Десять необычных способов наладить сон Pro, 13:22
Акции АФК «Система» и «Сегежи» выросли на возможной сделке с IKEA Инвестиции, 13:16
В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Риши Сунака Политика, 13:15
Движение грузового транспорта по Крымскому мосту откроют не ранее декабря Общество, 13:07
Кремль пообещал решить проблемы с экипировкой мобилизованных Политика, 13:06
Три способа управлять компанией из-за границы: какой из них оптимальный Pro, 12:58
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

В Турции заявили, что хотят «собрать вместе» глав Минэнерго России и ФРГ

Aydinlik: в Турции заявили о желании собрать вместе министров энергетики России и Германии
Турция направила предложения российской и германской сторонам по участию глав Минэнерго в экономическом саммите в Стамбуле. На мероприятие также приглашены российские компании
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Турция надеется на участие министров энергетики России и Германии на площадке Стамбульского экономического саммита, заявил председатель исполнительного совета мероприятия Абдулла Дегер, передает Aydinlik.

«Мы бы хотели собрать вместе министров энергетики Германии и России. Это будет большим успехом для Турции и Стамбульского экономического саммита. Я предложил это сторонам», — заявил он.

Дегер также сообщил, что на саммит пригласили в том числе российские компании, а также дипломатических представителей из 15 стран.

Президент России Владимир Путин предложил создать в Турции «крупнейший газовый хаб» для поставок в Европу. По его словам, утраченный объем транзита по «Северному потоку» (прокачка была полностью остановлена в начале сентября из-за дефекта на турбине, позднее на газопроводе произошли взрывы, сроки его восстановления неизвестны) Россия могла бы переместить в Черноморский регион. Глава государства также допустил, что в Турции можно создать второй хаб, который может стать площадкой и для определения цен. Позднее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился о создании газового хаба в его стране. В Кремле говорили, что пока «стройного понимания» по организации хаба нет, необходимо проработать много нюансов.

Первая из двух ниток «Турецкого потока» (15,75 млрд из 31,5 куб. м) используется для поставок турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Помимо «Турецкого потока» Москва также поставляет в Турцию топливо по «Голубому потоку». Оба газопровода проходят по дну Черного моря. «Голубой поток» (в 2021 году объем поставок по нему составил 15,98 млрд куб. м) предназначен для поставок газа только на турецкий рынок.
 

Читайте на РБК Pro
Pro
Этот комплекс упражнений заменит чашку кофе с утра
Видео
Pro
Фото: Shutterstock «Мы лишь немного просядем». Как власти США отрицают наступление рецессии
Прогнозы
Pro
Фото: Tom Miles / Reuters Запад останавливает обмен финансовыми данными с Россией. Что это значит
Инструкции
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Акции Snap рухнули на 27% после отчета. Стоит ли их покупать
Прогнозы
Pro
Фото: Alessandro Garofalo / Reuters Четыре простых диеты, с помощью которых вы похудеете, даже не желая этого
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Lada дорожает, китайские бренды — демпингуют. На чем будет ездить Россия
Статьи
Pro
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters «Чему вы научились за последние полгода?»: глава Accenture — соискателям
Статьи
Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Турция газ Стамбул Германия
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Кремль не увидел оснований для волнения после просьбы Турции по газу
Политика
Франция впервые начала поставлять газ напрямую в Германию
Политика
Новак заявил о готовности поставлять газ по уцелевшей нитке Nord Stream 2
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter