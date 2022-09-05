«Газпром» объяснил остановку «Северного потока» угрозой взрыва

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«Газпром» 2 сентября получил от Ростехнадзора предостережение с требованием приостановить эксплуатацию газоперекачивающего агрегата (ГПА) № 24 газопровода «Северный поток» из-за утечки масла, сообщила компания в Telegram. Использование ГПА до устранения дефектов создает риск пожара или взрыва, заявили в «Газпроме».

Там уточнили, что произошла «утечка масла с примесью герметизирующего состава по клеммным разъемам датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления». Температура воспламенения масла — около 288 градусов Цельсия, а рабочие поверхности в компрессоре газотурбинного двигателя могут нагреваться до температуры свыше 300 градусов.

«При проведении регламентных работ на ГПА № 24 в июле 2022 года указанная утечка масла не была выявлена, что подтверждает соответствующий акт, подписанный представителями Siemens, проводившими сервисные работы на объекте эксплуатации», — добавили в компании.

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