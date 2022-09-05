Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 60,14 (-0,08) Инвестиции, 16:37
Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 60,9 (+0,53) Инвестиции, 16:37
В Петербурге начали проверку из-за «косоглазой» скульптуры в Летнем саду Общество, 20:28
Власти Петербурга ответили на слова Шнурова о запрете его концертов Политика, 20:19
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 20:18
«Газпром» объяснил остановку «Северного потока» угрозой взрыва Экономика, 20:15
Какие пять вещей должны быть в гардеробе каждой женщины РБК и Charuel, 20:05
Какие IT-решения помогают строить быстрее и качественнее РБК и S+Консалтинг, 19:53
До 25 лет. Самые строгие приговоры за государственную измену в России Политика, 19:43
Путин поручит дать трудовые гарантии добровольцам при участии в операции Политика, 19:35
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 19:29
«Сбер» рассказал, кто чаще всего оформляет семейную ипотеку Недвижимость, 19:27
Московский центр Карнеги объявил о закрытии Политика, 19:26
Путин назвал задачей гуманитарной политики защиту «идеалов Русского мира» Политика, 19:06
Умные помощники водителя: что такое интеллектуальный ассистент скорости Партнерский проект, 19:06
В «Спартаке» пожаловались на колоссальные потери из-за ограничений МВД Спорт, 18:58
Экономика ,  
0 

«Газпром» объяснил остановку «Северного потока» угрозой взрыва

«Газпром» GAZP ₽250 -1,11% Купить
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

«Газпром» 2 сентября получил от Ростехнадзора предостережение с требованием приостановить эксплуатацию газоперекачивающего агрегата (ГПА) № 24 газопровода «Северный поток» из-за утечки масла, сообщила компания в Telegram. Использование ГПА до устранения дефектов создает риск пожара или взрыва, заявили в «Газпроме».

Там уточнили, что произошла «утечка масла с примесью герметизирующего состава по клеммным разъемам датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления». Температура воспламенения масла — около 288 градусов Цельсия, а рабочие поверхности в компрессоре газотурбинного двигателя могут нагреваться до температуры свыше 300 градусов.

«При проведении регламентных работ на ГПА № 24 в июле 2022 года указанная утечка масла не была выявлена, что подтверждает соответствующий акт, подписанный представителями Siemens, проводившими сервисные работы на объекте эксплуатации», — добавили в компании.

«Газпром» полностью остановил «Северный поток» на неопределенный срок
Экономика
Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Материал дополняется.

Теги
Газпром газ
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter