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Турция сообщила о просьбе к «Газпрому» об отсрочке платежей за газ
Глава Минфина Турции сообщил о просьбе к «Газпрому» об отсрочке платежей за газ
Турция попросила у «Газпрома» отсрочки платежей за российский газ, заявил глава Минфина республики Нуреддин Небати в интервью газете Financial Times.
По его словам, Анкара также добивается скидки на газ, который закупает в большом количестве. Небати отметил, что ожидает «хороших новостей».
РБК направил запрос представителю «Газпрома».
В начале октября Bloomberg сообщил, что Турция рассчитывает отсрочить часть платежей за газ до 2024 года.
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