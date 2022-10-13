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Путин предложил Эрдогану создать еще один газовый хаб в Турции
В Турции можно создать еще один газовый хаб, который станет площадкой не только для поставок, в том числе в европейские страны, но и для определения цен, заявил президент Путин турецкому лидеру Эрдогану
Президент России Владимир Путин предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану создать на территории Турции еще один газовый хаб, который может стать площадкой не только для поставок топлива в третьи страны, в том числе европейские, но и для определения цен. Идею Путин озвучил на встрече с Эрдоганом на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, трансляцию вел РБК.
«Сегодня заоблачные эти цены, и мы могли бы спокойно регулировать их на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски», — указал Путин.
Российский президент подчеркнул, что реализация предложения возможна только при заинтересованности Турции и стран, куда поставляется газ.
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