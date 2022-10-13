Путин предложил Эрдогану создать еще один газовый хаб в Турции

В Турции можно создать еще один газовый хаб, который станет площадкой не только для поставок, в том числе в европейские страны, но и для определения цен, заявил президент Путин турецкому лидеру Эрдогану

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Президент России Владимир Путин предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану создать на территории Турции еще один газовый хаб, который может стать площадкой не только для поставок топлива в третьи страны, в том числе европейские, но и для определения цен. Идею Путин озвучил на встрече с Эрдоганом на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, трансляцию вел РБК.

«Сегодня заоблачные эти цены, и мы могли бы спокойно регулировать их на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски», — указал Путин.

Российский президент подчеркнул, что реализация предложения возможна только при заинтересованности Турции и стран, куда поставляется газ.

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