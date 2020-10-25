США заявили о подталкивании Азербайджана к перемирию с Арменией

В начале октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил. что его страна готова к мирным переговорам по Нагорному Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ.
В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху. Он отметил, что США «работают с Арменией», и подчеркнул, что был достигнут «очень хороший прогресс».
Также с главами МИД Армении и Азербайджана встретился госсекретарь США Майк Помпео.
В МИД Армении назвали продуктивными переговоры в Вашингтоне. Министр Зохраб Мнацаканян пообещал продолжать совместную работу для достижения «очень важных» целей, в числе которых он назвал и прекращение огня в зоне конфликта.
До этого в октябре Армения и Азербайджан дважды устанавливали режим перемирия — 10 и 17 октября. В обоих случаях посредником в переговорах выступала Россия. Однако после объявленного режима прекращения огня стороны нарушали его.
Конфликт между Баку и Ереваном из-за Нагорного Карабаха обострился в конце сентября. Азербайджан считает, что Армения оккупировала Нагорный Карабах, который является исконным местом проживания азербайджанцев. Армения в свою очередь обвиняет Азербайджан в агрессии против армянского народа.
Россия считает, что сторонам надо немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров для урегулирования спора мирным путем.
История нагорнокарабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.