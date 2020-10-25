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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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США заявили о подталкивании Азербайджана к перемирию с Арменией

Помощник президента по нацбезопаснсоти Роберт О'Брайен пояснил, что Армения согласна на режим прекращения огня, но Азербайджан — пока нет. Ранее в Вашингтоне прошли переговоры с главами МИД обеих стран
Роберт О&#39;Брайен
Роберт О'Брайен (Фото: Evan Vucci / AP)

США прилагают усилия для того, чтобы Армения и Азербайджан достигли перемирия в рамках спора из-за Нагорного Карабаха, и подталкивают Баку к принятию соответствующего решения. Об этом заявил помощник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS.

«Мы потратили все выходные на попытки установить перемирие между Арменией и Азербайджаном. Армения согласилась на режим прекращения огня, Азербайджан — пока нет. Но мы подталкиваем их к этому», — сказал О'Брайен.

Ранее в воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов согласовать вопрос прекращения огня. Однако для этого Ереван должен быть привержен базовым принципам урегулирования, которые разработали США, Россия и Франция, подчеркнул глава государства.

Он также высказался против расширения конфликта за счет вовлечения в него третьих стран.

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Задние Генеральной прокуратуры Армении

В начале октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил. что его страна готова к мирным переговорам по Нагорному Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ.

В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху. Он отметил, что США «работают с Арменией», и подчеркнул, что был достигнут «очень хороший прогресс».

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Также с главами МИД Армении и Азербайджана встретился госсекретарь США Майк Помпео.

В МИД Армении назвали продуктивными переговоры в Вашингтоне. Министр Зохраб Мнацаканян пообещал продолжать совместную работу для достижения «очень важных» целей, в числе которых он назвал и прекращение огня в зоне конфликта.

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До этого в октябре Армения и Азербайджан дважды устанавливали режим перемирия — 10 и 17 октября. В обоих случаях посредником в переговорах выступала Россия. Однако после объявленного режима прекращения огня стороны нарушали его.

Конфликт между Баку и Ереваном из-за Нагорного Карабаха обострился в конце сентября. Азербайджан считает, что Армения оккупировала Нагорный Карабах, который является исконным местом проживания азербайджанцев. Армения в свою очередь обвиняет Азербайджан в агрессии против армянского народа.

Россия считает, что сторонам надо немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров для урегулирования спора мирным путем.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Мария Лисицына
Армения Азербайджан режим прекращения огня Нагорный Карабах
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