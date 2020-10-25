США заявили о подталкивании Азербайджана к перемирию с Арменией

Помощник президента по нацбезопаснсоти Роберт О'Брайен пояснил, что Армения согласна на режим прекращения огня, но Азербайджан — пока нет. Ранее в Вашингтоне прошли переговоры с главами МИД обеих стран

Роберт О'Брайен (Фото: Evan Vucci / AP)

США прилагают усилия для того, чтобы Армения и Азербайджан достигли перемирия в рамках спора из-за Нагорного Карабаха, и подталкивают Баку к принятию соответствующего решения. Об этом заявил помощник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS.

«Мы потратили все выходные на попытки установить перемирие между Арменией и Азербайджаном. Армения согласилась на режим прекращения огня, Азербайджан — пока нет. Но мы подталкиваем их к этому», — сказал О'Брайен.

Ранее в воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов согласовать вопрос прекращения огня. Однако для этого Ереван должен быть привержен базовым принципам урегулирования, которые разработали США, Россия и Франция, подчеркнул глава государства.

Он также высказался против расширения конфликта за счет вовлечения в него третьих стран.