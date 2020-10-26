Алиев заявил о ежедневных поставках Армении оружия из-за рубежа

По словам президента Азербайджана, у Баку есть список зарубежного вооружения, а также сведения о рейсах, городах и полетах, которые касаются поставок Еревану

Ильхам Алиев (Фото: Пресс-служба президента Азербайджана / РИА Новости)

Ереван регулярно получает оружие из-за границы, заявил на совещании с участием руководства Минобороны Азербайджана президент страны Ильхам Алиев. Об этом сообщает агентство Report.az.

«Список этого вооружения у нас есть», — сказал президент. По его словам, Баку обладает информацией о рейсах, городах и полетах, которые касаются поставок зарубежного вооружения в Армению.

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе, по словам Алиева, вооруженные силы Азербайджана уничтожили или взяли в качестве трофея около 300 танков армянских военных и шесть ЗРК С-300. «Откуда у них столько денег? <...> Они получают это вооружение бесплатно», — утверждает он.

В середине октября Алиев заявил, что армянские бизнесмены ввозят оружие и наемников в страну контрабандным путем из России, для этих целей они купили самолет Ил-76 стоимостью $30–40 млн. Президент Союза армян России Ара Абрамян в разговоре с РБК опроверг эти обвинения, указав, что бизнесмены занимаются только гуманитарной помощью.