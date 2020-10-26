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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев заявил о ежедневных поставках Армении оружия из-за рубежа

По словам президента Азербайджана, у Баку есть список зарубежного вооружения, а также сведения о рейсах, городах и полетах, которые касаются поставок Еревану
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Пресс-служба президента Азербайджана / РИА Новости)

Ереван регулярно получает оружие из-за границы, заявил на совещании с участием руководства Минобороны Азербайджана президент страны Ильхам Алиев. Об этом сообщает агентство Report.az.

«Список этого вооружения у нас есть», — сказал президент. По его словам, Баку обладает информацией о рейсах, городах и полетах, которые касаются поставок зарубежного вооружения в Армению.

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<p>Ильхам Алиев</p>

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе, по словам Алиева, вооруженные силы Азербайджана уничтожили или взяли в качестве трофея около 300 танков армянских военных и шесть ЗРК С-300. «Откуда у них столько денег? <...> Они получают это вооружение бесплатно», — утверждает он.

В середине октября Алиев заявил, что армянские бизнесмены ввозят оружие и наемников в страну контрабандным путем из России, для этих целей они купили самолет Ил-76 стоимостью $30–40 млн. Президент Союза армян России Ара Абрамян в разговоре с РБК опроверг эти обвинения, указав, что бизнесмены занимаются только гуманитарной помощью.

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Армения в свою очередь считает, что в боях на стороне Азербайджана участвует Турция, которая поддерживает его военными специалистами, наемниками и техникой, в частности истребителями F-16. По данным Еревана, в августе Анкара и Баку проводили совместные учения для отработки навыков боя в горной местности, в ходе маневров «военнослужащие ВС Турции заявили, что в ближайшее время следует нанести удар по военным позициям Арцаха». Баку и Анкара эти заявления опровергли.

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По словам Алиева, главным поставщиком оружия является Россия. «В отличие от Армении, мы платим за приобретенное у России вооружение», — заявил он 24 октября, отметив также, что страна покупает вооружение у Ирана, Украины и Белоруссии.

Военные действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Враждующие стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах мирных объектов, сообщают о жертвах среди гражданского населения. В октябре Армения и Азербайджан дважды договаривались о прекращении огня, обмене пленными и телами убитых, но оба раза соглашения были нарушены. Новое гуманитарное перемирие вступает в силу утром 26 октября.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Наталия Анисимова
Ильхам Алиев Азербайджан Армения поставки оружия
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