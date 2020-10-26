Алиев заявил о ежедневных поставках Армении оружия из-за рубежа

Армения в свою очередь считает, что в боях на стороне Азербайджана участвует Турция, которая поддерживает его военными специалистами, наемниками и техникой, в частности истребителями F-16. По данным Еревана, в августе Анкара и Баку проводили совместные учения для отработки навыков боя в горной местности, в ходе маневров «военнослужащие ВС Турции заявили, что в ближайшее время следует нанести удар по военным позициям Арцаха». Баку и Анкара эти заявления опровергли.
По словам Алиева, главным поставщиком оружия является Россия. «В отличие от Армении, мы платим за приобретенное у России вооружение», — заявил он 24 октября, отметив также, что страна покупает вооружение у Ирана, Украины и Белоруссии.
Военные действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Враждующие стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах мирных объектов, сообщают о жертвах среди гражданского населения. В октябре Армения и Азербайджан дважды договаривались о прекращении огня, обмене пленными и телами убитых, но оба раза соглашения были нарушены. Новое гуманитарное перемирие вступает в силу утром 26 октября.
История нагорнокарабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.