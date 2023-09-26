Рогов сообщил о наступлении ВСУ и ожесточенных боях в Запорожской области

Российские позиции на участке Работино — Вербовое подверглись массивному обстрелу, выдвинулись штурмовые группы ВСУ, ведутся тяжелые ожесточенные бои, сообщил Рогов. Путин заявлял о провале контрнаступления Украины

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Украинские войска пошли в наступление в Запорожской области, сообщил в телеграм-канале член главного совета российской администрации региона Владимир Рогов.

«Как сообщают наши ребята, боевики ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино — Вербовое ореховского направления Запорожского фронта», — написал он.

Украинская армия атаковала российские позиции большим числом бронетехники, а также несколькими группами военнослужащих, составляющих до четырех рот. Численность роты на Украине — 80–200 военнослужащих. «Идут тяжелые, ожесточенные бои», — заявил Рогов.

«Поперли. Много», — написал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

Минобороны России ситуацию пока не комментировало.

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Работино и Вербовое расположены в центре Запорожской области, на пути из города Орехов, контролируемого Украиной, в Токмак, подконтрольный России. Токмак находится на «стратегическом перекрестке [дорог]», путь от которого на юг ведет к Мелитополю, контроль над ним может позволить «отрезать российские силы в Херсонской области от их центра снабжения в Мариуполе», поясняли эксперты.

Ранее Минобороны России отчитывалось об отражении многочисленных атак ВСУ, в том числе в Запорожской области. Ведомство докладывало 25 сентября об отражении двух атак 71-й егерской бригады ВСУ близ Вербового и ударе по скоплению сил 21-й и 65-й механизированных бригад украинской армии севернее Работино и близ населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка. По данным Минобороны, за сутки погибли до 100 украинских военных, танк и три бронемашины были уничтожены.

На следующий день ведомство сообщило об отражении еще двух атак 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ близ Вербового, гибели до 70 украинских служащих и уничтожении двух БМП.

Президент Владимир Путин не раз называл наступление Украины провалившимся. «Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так», — говорил он в начале сентября.

Госдепартамент США заявлял, что в наступлении Украины есть заметный прогресс. Киев обещал не прекращать наступление осенью и зимой, несмотря на ухудшающуюся погоду, чтобы не дать Москве передышку. Президент Владимир Зеленский пояснял, что в прошлом году, когда ВСУ остановили наступление, Россия успела восстановить силы и возвести мощные укрепления, которые теперь сложно преодолеть.

В начале сентября запорожский губернатор Евгений Балицкий сообщил о тактическом отходе армии из села Работино. «Потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <...> в общем-то, не представляется целесообразным», — пояснил он, уточнив, что российские войска «отошли на холмы». Минобороны затем исключило изменение «тактического положения» в этой местности, а Рогов сказал, что «никаких отступлений» не было. С его слов, все село к тому дню находилось под огневым контролем, а ВСУ тогда закрепились только на севере Работино.