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Военная операция на Украине ,  
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Рогов заявил, что «никаких отступлений» из Работино не произошло

Рогов: никаких отступлений из Работино не произошло, село под огневым контролем
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Рогова, «никаких отступлений» не произошло, а село остается под огневым контролем ВС России. Минобороны заявляло, что изменений в тактическом положении войск в Запорожской области не было
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

«Никаких отступлений» российских сил из села Работино (Запорожская область) не произошло, оно находится под огневым контролем, заявил RTVI представитель запорожской администрации Владимир Рогов.

Ранее об отходе российской армии из Работино сообщил глава региона Евгений Балицкий. По его словам, это тактическое отступление на холмы, поскольку «держаться на голой плоскости не представляется целесообразным».

Как утверждает Рогов, практически все Работино находится под огневым контролем российской армии, потому что на высотах, расположенных южнее села, находится «наша артиллерия, минометные расчеты и так далее».

По его словам, украинским военным удалось закрепиться лишь на севере села. «Все попытки [ВСУ] выдвинуться в южную часть поселка сразу же пресекаются вооруженными силами Российской Федерации. <...> Максимальное их продвижение — это развалины школы, бетонное здание, поэтому, пусть она и разваленная, часть стен и упавшие перекрытия дают возможность там организовать огневой рубеж со стороны противника», — отметил представитель администрации.

Рогов подчеркнул, что «никаких выводов войск или отступлений не произошло». «Классические качели войны. И мало того, наши ребята, находясь в активной обороне, еще время от времени предпринимают контратаки», — рассказал он.

Село Работино расположено в Пологовском районе Запорожской области, примерно в 10 км к югу от города Орехов и в 20 км к северо-востоку от города Токмак. Балицкий называл Работино «одним из самых интенсивных участков фронта запорожского направления». В конце августа он заявил, что в результате ожесточенных боев Работино больше «не существует». «Это только нанесенный на карту населенный пункт, а в природе больше такого населенного пункта нет», — говорил он. По его словам, в Работино остались только остовы домов и разрушенные конструкции.

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После этого российское Минобороны неоднократно отчитывалось об отражении атак ВСУ в районе села. Накануне Рогов сообщил, что ВСУ попали в «огневой мешок» в Работино. «История с Работино повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок», — заявил он.

Российское военное ведомство 6 сентября заявило об отражении четырех атак в районах Вербовое и Работино. Там подчеркнули, что изменений в тактическом положении войск в Запорожской области нет.

В начале сентября генерал ВСУ Александр Тарнавский в интервью The Guardian говорил, что Украина находится между первой и второй линиями обороны России в Запорожской области (всего линий три). The New York Times писала в августе, что в США считают важным для ВСУ сосредоточить силы именно на этом направлении, чтобы добиться прорыва к Мелитополю. Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что контрнаступление ВСУ провалилось.

Рогов заявил, что «никаких отступлений» из Работино не произошло
Рогов заявил, что «никаких отступлений» из Работино не произошло

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Запорожская область Работино отступление ВСУ Военная операция на Украине
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