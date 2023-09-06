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Минобороны исключило «изменения в тактическом положении» в Запорожье

Минобороны России: изменений в тактическом положении войск в Запорожье нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ в районах Вербовое и Работино Запорожской области, «изменений в тактическом положении российских войск нет», заявили в Министерстве обороны.

На этом направлении за сутки уничтожили танк, две боевые бронированные машины, две артиллерийские системы М777 американского производства, три американские самоходных артиллерийские установки М109  Paladin, две гаубицы «Мста-Б» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и др. 

Материал дополняется.

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Запорожская область Работино