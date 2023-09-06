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Военная операция на Украине ,  
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Блинкен заявил о «заметном прогрессе» в контрнаступлении ВСУ

Госсекретарь Блинкен: США видят заметный прогресс в контрнаступлении ВСУ
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Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Соединенные Штаты видят «заметный прогресс» в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев.

«Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует. Мы хотим, чтобы Украина имела все, что ей нужно, не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела все необходимое в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить сильный сдерживающий фактор, сильные оборонные способности», — заявил Блинкен.

Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что украинское контрнаступление провалилось. 4 сентября, говоря о наступлении ВСУ, он заявил: «Это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так».

Материал дополняется.
 

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Энтони Блинкен контрнаступление Военная операция на Украине