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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о плане продолжить наступать с учетом уроков 2022 года

Зеленский: наступление продолжится и зимой, уроки прошлого года учтены
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев прошлой осенью остановил наступление. За это время Россия возвела оборонительные сооружения, напомнил Зеленский. Путин заявлял, что наступление ВСУ провалилось, а украинские военные понесли большие потери
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина продолжит наступление осенью и зимой в условиях плохой погоды, заявил президент Владимир Зеленский на встрече с редакторами американских изданий, пишет Bloomberg.

Он напомнил, что украинские войска в прошлом году остановили большинство наступательных операций после взятия под контроль некоторых территорий. Однако, продолжил он, Россия использовала этот перерыв для восстановления сил и возведения оборонительных линий, которые оказались столь трудными для преодоления украинской армией в этом году.

О намерении продолжать наступление даже зимой говорил и глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов. «Боевые действия так или иначе будут продолжаться. На холоде, в сырость и грязь бороться труднее. Борьба будет продолжаться. Контрнаступление будет продолжено», — заявил он в начале сентября.

The Wall Street Journal указывало, что ВСУ пытаются добиться результатов наступления, пока этого позволяет погода, так как с началом сезонов дождей и снега условия для ведения боев ухудшатся. «Дождь очень затруднит работу. Грязь ограничит маневренность. Логистические маршруты уже ограничены, а затем вариантов будет еще меньше. Возможности для бронетехники будут сужены», — пояснил изданию оператор дронов в украинской армии Александр Солонко.

Российская сторона считает украинское наступление провалившимся, такую оценку несколько раз давал Путин. «Все попытки противника прорвать нашу оборону — а это задача, в том числе с использованием стратегических резервов, — они не увенчались успехом за все время наступления», говорил он в июле, спустя месяц наступательных операций ВСУ. К сентябре он вновь подчеркнул, что результатов нет, а потери ВСУ за три месяца превысили 71 тыс. человек.

Госдепартамент США отмечал, что в наступлении Украины есть заметный прогресс.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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