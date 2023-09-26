В Лондоне обвинили топ-менеджера Wirecard в курировании «шпионов России»

Суд Лондона обвинил топ-менеджера обанкротившейся Wirecard Яна Марсалека в курировании граждан Болгарии, задержанных ранее по подозрению в шпионаже в пользу России. FT писала, что дед Марсалека мог работать на советскую разведку

Ян Марсалек (Фото: wirecard.com)

Граждане Болгарии, обвиняемые в Великобритании в шпионаже в пользу России, действовали по указанию бывшего главного операционного директора рухнувшей немецкой компании Wirecard, австрийского бизнесмена Яна Марсалека. Об этом заявила прокурор Кэтрин Селби в ходе предварительного слушания по этому делу, которое состоялось в Вестминстерском магистратском суде, передает Financial Times (FT).

По словам Селби, связь с Марсалеком поддерживал Орлин Русев — координатор группы живущих в Великобритании болгарских граждан, обвиняемых в шпионаже. Информация передавалась из Великобритании руководителю, который действовал от имени России, — человеку, «известному как Ян Марсалек», сказала прокурор.

Марсалек с 2020 года разыскивается властями ФРГ и Интерполом по подозрению в мошенничестве. При этом в Соединенном Королевстве против Марсалека не было выдвинуто каких-либо обвинений, отмечает FT.

О задержании троих граждан Болгарии — 45-летнего Орлина Русева, 41-летнего Байзена Джамбазова и 31-летней Катрины Ивановой — в середине августа сообщила Би-би-си. Задержанным предъявили обвинение в хранении поддельных документов: при обыске у них были найдены паспорта, удостоверения личности и другие документы для Болгарии, Великобритании, Греции, Испании, Италии, Словении, Франции, Хорватии и Чехии. Изначально их отпустили под залог, однако позже вновь задержали. По данным FT, в настоящее время по делу также проходят 31-летний Иван Стоянов и 29-летняя Ваня Габерова. Все пятеро обвиняются в сговоре с целью сбора информации, которая должна была быть прямо или косвенно полезна противнику, в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года.

Wirecard — немецкая компания, которая считалась одной из самых перспективных на рынке финтеха и занималась выпуском криптовалютных карт. Компания обанкротилась в июне 2020 года, после того как стало известно об исчезновении с ее счетов €1,9 млрд. Позже выяснилось, что бизнес Wirecard был убыточным на протяжении нескольких лет, однако компания скрывала эту информацию. Прокуратура ФРГ арестовала главу компании Маркуса Брауна, а Марсалека объявили в розыск.

Немецкая газета Handelsblatt ранее сообщала, что Марсалек мог покинуть Германию, уехать в Австрию и через Белоруссию перебраться в Россию. Отмечалось, что сбежавший топ-менеджер обладает значительной суммой денег в биткоинах, которые вывел из Дубая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не в курсе истории с бывшим топ-менеджером германской компании.

Financial Times в марте писала, что родной дед Яна Марсалека — Ганс Марсалек, будучи убежденным бойцом антинацистского сопротивления в Австрии во время Второй мировой войны, мог работать на советскую разведку. Он умер в декабре 2011 года, когда Яну Марсалеку был 31 год, то есть уже после начала им работы в качестве главного операционного директора Wirecard. По данным газеты, европейские спецслужбы с 2020 года пытаются выяснить, был ли Ян Марсалек, так же как и его дед, связан с российскими спецслужбами.