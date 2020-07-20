В Кремле ответили на вопрос о переезде в Россию экс-стратега Wirecard

Дмитрий Песков (Фото: Reuters)

В Кремле ничего не знают о переезде в Россию бывшего топ-менеджера немецкой компании Wirecard Яна Марсалека, которого в Германии связывают с российской разведкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос журналистов о том, известно ли в Кремле об этой ситуации, Песков ответил: «Нет, ничего не известно».

Бывший ключевой стратег Wirecard Марсалек, по утверждению Financial Times, в 2018 году пытался повысить привлекательность своей компании перед трейдерами и хвастался связями с британской разведкой, а также показывал секретные документы, связанные с боевым веществом «Новичок», которым якобы были отравлены в Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль.

В июне Марсалек уволился из компании и исчез. В этом же месяце Wirecard подала заявление о банкротстве. 20 июля немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила, что Марсалек перебрался в Австрию, оттуда в Белоруссию, а затем в Россию.