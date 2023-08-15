Би-би-си: в Британии за шпионаж в пользу России задержаны три гражданина Болгарии

Би-би-си узнала о задержании болгар в Британии за шпионаж для России

В Британии в феврале задержали трех граждан Болгарии, их обвиняют в работе на российские спецслужбы и хранении поддельных документов ряда государств «с ненадлежащими намерениями»

Фото: Ming Yeung / Getty Images

В Великобритании с февраля под стражей находятся трое граждан Болгарии, которых обвиняют в работе на российские спецслужбы, сообщает Би-би-си.

По данным агентства, задержанным предъявили обвинение в хранении поддельных документов. Среди прочего у них были паспорта, удостоверения личности и другие документы для Болгарии, Великобритании, Греции, Испании, Италии, Словении, Франции, Хорватии и Чехии.

Арестованные не признают свою вину. Они должны предстать перед судом в январе.

Как пишет Би-би-си, под арестом находятся 45-летний Орлин Русев, 41-летний Байзен Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова.

Русев переехал в Великобританию в 2009 году и провел три года, работая техническим специалистом в сфере финансовых услуг. Отмечается, что у него есть опыт ведения бизнеса в России. В его профиле в LinkedIn написано, что его бизнес связан с перехватом сообщений или электронных сигналов.

Джамбазов и Иванова, описываемые как семейная пара, переехали в Британию около десяти лет назад. Они руководили общественной организацией, предоставляющей услуги болгарам, в том числе знакомящей их с «культурой и нормами британского общества». Джамбазова называют водителем в больнице, а Иванова в LinkedIn описывает себя как лаборанта частного медицинского предприятия.

В статье говорится, что, согласно болгарским государственным документам, они также работали в избирательных комиссиях в Лондоне, которые облегчают голосование на выборах гражданам Болгарии, проживающим за границей.

«Трое обвиняемых были арестованы в соответствии с законом о государственной тайне детективами по борьбе с терроризмом из столичной полиции, которая несет национальную полицейскую ответственность за шпионаж», — говорится в публикации.

В мае прошлого года британские власти объявили о намерении ужесточить законодательство в области шпионажа. Максимальный тюремный срок за это преступление будет увеличен с 14 лет до пожизненного, а возможности преследования иностранцев по подозрению в диверсиях (в частности кибератаках) будут расширены. Появится новое преступление — саботаж, максимальное наказание за него будет пожизненным. Иностранных шпионов также можно будет пожизненно отправлять в тюрьму за подготовку «враждебных действий».