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Отравление Скрипалей ,  
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FT узнала о находящихся у топ-менеджера Wirecard документах по «Новичку»

Убеждая собеседников в привлекательности его компании, пропавший стратег финтех-компании Ян Марсалек демонстрировал собеседникам секретные документы
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images

Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек в разговорах с трейдерами хвастался своими связями с британскими спецслужбами и, в частности, показывал им якобы полученную от разведчиков формулу нервно-паралитического вещества «Новичок».

Как сообщает Financial Times, убедить трейдеров в своем близком знакомстве со спецслужбами, Марсалек пытался в 2018 году, рассчитывая тем самым повысить привлекательность Wirecard. Например, он показывал им результаты расследования покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, которое проводила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Речь идет о документах, которые, как утверждал сам топ-менеджер, не были предназначены для публичного обсуждения.

Как пишет FT, показывал Марсалек трейдерам и документ ОЗХО, в котором излагалась российская версия произошедшего в Солсбери. В нем, в частности,утверждалось, что использованное при покушении нервно-паралитическое вещество было произведено в лаборатории на территории Великобритании.

ОЗХО решила запретить «Новичок»
Политика
Фото: Peter Nicholls / Reuters

Местонахождение самого Марсалека в настоящий момент неизвестно. Он уволился из Wirecard в июне и исчез. Есть данные, что он улетел на Филиппины, однако власти этой страны утверждают, что в страну Марсалек не въезжал.

Wirecard — немецкая компания, которая считалась одной из самых перспективных на рынке финтеха и занималась выпуском криптовалютных карт. В прошлом месяце она обанкротилась, после того как стало известно об исчезновении с ее счетов €1,9 млрд. Прокуратура ФРГ заподозрила главу компании Маркуса Брауна в завышении доходов компании и искажении данных ее баланса. Сейчас он находится под арестом.

Позже выяснилось, что бизнес Wirecard был убыточным на протяжении нескольких лет, однако компания скрывала эту информацию.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии на улице в Солсбери 4 марта 2018 года. День спустя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывали в СССР. В связи с этим в Лондоне заключили, что к отравлению «с большой долей вероятности» причастна Москва, а позднее назвали имена подозреваемых россиян — Александра Петрова и Руслана Баширова. Москва подобные обвинения отрицает.

 

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сергей Скрипаль
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