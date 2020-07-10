FT узнала о находящихся у топ-менеджера Wirecard документах по «Новичку»

Убеждая собеседников в привлекательности его компании, пропавший стратег финтех-компании Ян Марсалек демонстрировал собеседникам секретные документы

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Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек в разговорах с трейдерами хвастался своими связями с британскими спецслужбами и, в частности, показывал им якобы полученную от разведчиков формулу нервно-паралитического вещества «Новичок».

Как сообщает Financial Times, убедить трейдеров в своем близком знакомстве со спецслужбами, Марсалек пытался в 2018 году, рассчитывая тем самым повысить привлекательность Wirecard. Например, он показывал им результаты расследования покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, которое проводила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Речь идет о документах, которые, как утверждал сам топ-менеджер, не были предназначены для публичного обсуждения.

Как пишет FT, показывал Марсалек трейдерам и документ ОЗХО, в котором излагалась российская версия произошедшего в Солсбери. В нем, в частности,утверждалось, что использованное при покушении нервно-паралитическое вещество было произведено в лаборатории на территории Великобритании.

Местонахождение самого Марсалека в настоящий момент неизвестно. Он уволился из Wirecard в июне и исчез. Есть данные, что он улетел на Филиппины, однако власти этой страны утверждают, что в страну Марсалек не въезжал.