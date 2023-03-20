FT узнала, что дед главы Wirecard мог быть агентом разведки СССР

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:17
Минюст потребовал ликвидировать правозащитный центр «Сова» Политика, 14:16
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 14:16
ВЦИОМ назвал долю счастливых россиян Общество, 14:13
Euractiv узнал о нехватке в ЕС боеприпасов для помощи Украине на €1 млрд Политика, 14:08
Как повлияет ChatGPT на маркетинговую стратегию стартапов Новости компаний, 14:00
Путин приехал на заседание коллегии МВД. Трансляция Политика, 13:56
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
«Газпромбанк Лизинг» стал лидером рынка по данным агентства «Эксперт РА» Пресс-релиз, 13:55
В МАИ объяснили вручение повесток студентам при получении диплома Общество, 13:54
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 13:54
Reuters узнал о планах Индии продлить запрет на экспорт бензина Экономика, 13:51
В Омске фанату «Металлурга» дали 7 суток ареста за барабан со свастикой Спорт, 13:50
Как оформить промышленную ипотеку: условия, документы, нюансы Недвижимость, 13:45
Си Цзиньпин заявил о готовности «стоять на страже миропорядка» с Россией Политика, 13:44
Политика ,  
0 

FT узнала, что дед главы Wirecard мог быть агентом разведки СССР

FT: дед ключевого стратега обанкротившейся в 2020-м Wirecard мог работать на разведку СССР
Wirecard обанкротилась 2020 году, после того как со счетов компании исчезли €1,9 млрд. FT узнала, что дед сбежавшего стратега компании мог быть разведчиком СССР, а немецкие спецслужбы изучают, был ли топ-менеджер связан с Россией
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Родной дед ключевого стратега немецкой компании Wirecard Яна Марсалека — Ганс Марсалек, будучи убежденным бойцом антинацистского сопротивления в Австрии во время Второй мировой войны, мог все это время работать на советскую разведку. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на архивные документы, которые нашел австрийский историк Томас Риглер.

Ганс Марсалек — дед Яна Марсалека по отцовской линии — с 1945 года служил высокопоставленным офицером государственной полиции Вены, занимался вопросами разведки и охотился на нацистских военных преступников. Все это время его подозревали в работе на разведку СССР, однако обвинения так и не были предъявлены. Он умер в декабре 2011 года, когда Яну Марсалеку был 31 год, то есть уже после начала им работы в качестве главного операционного директора Wirecard, пишет FT.

По данным газеты, европейские спецслужбы с 2020 года пытаются выяснить, был ли Ян Марсалек, так же как и его дед, связан с российскими спецслужбами. FT напоминает, что после краха Wirecard Марсалек бежал из Австрии на частном самолете в Минск, а его нынешнее местонахождение неизвестно. Как уточнили изданию представители двух европейских спецслужб, есть высокая вероятность того, что бывший топ-менеджер находится в Москве.

FT называет Марсалека «хвастливой и непостоянной фигурой», который часто выставлял напоказ свои связи с «тайным миром». Например, пишет издание, перед крахом Wirecard он предложил передать газете строго секретные документы, содержащие химическую формулу «новичка» — российского нервно-паралитического вещества.

Wirecard — немецкая компания, которая считалась одной из самых перспективных на рынке финтеха и занималась выпуском криптовалютных карт. Она обанкротилась в июне 2020 года, после того как стало известно об исчезновении с ее счетов €1,9 млрд.

Позже выяснилось, что бизнес Wirecard был убыточным на протяжении нескольких лет, однако компания скрывала эту информацию. Прокуратура ФРГ арестовала главу компании Маркуса Брауна, а Марсалека объявили в розыск.

Читайте на РБК Pro
Если вы многозадачны, вы неэффективны: как все исправить
Просьбы сотрудников по зарплате: какие выполнять, а какие игнорировать
Джек Дорси — фанат ледяного душа. Стоит ли повторять за миллиардером
Уже не опиум: как создатели игры Genshin Impact выручили $4 млрд на любви

Немецкая газета Handelsblatt ранее сообщала, что Марсалек мог покинуть Германию, уехать в Австрию и через Белоруссию перебраться в Россию. Отмечалось, что сбежавший топ-менеджер обладает значительной суммой денег в биткоинах, которые вывел из Дубая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле ничего не знают о переезде Марсалека в Россию.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Германия шпионаж СССР Дед Финтех Банкротство
Материалы по теме
В Кремле ответили на вопрос о переезде в Россию экс-стратега Wirecard
Общество
FT узнала о находящихся у топ-менеджера Wirecard документах по «Новичку»
Бизнес
Бывшего главу Wirecard арестовали после пропажи €1,9 млрд
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter