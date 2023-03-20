FT узнала, что дед главы Wirecard мог быть агентом разведки СССР

Wirecard обанкротилась 2020 году, после того как со счетов компании исчезли €1,9 млрд. FT узнала, что дед сбежавшего стратега компании мог быть разведчиком СССР, а немецкие спецслужбы изучают, был ли топ-менеджер связан с Россией

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Родной дед ключевого стратега немецкой компании Wirecard Яна Марсалека — Ганс Марсалек, будучи убежденным бойцом антинацистского сопротивления в Австрии во время Второй мировой войны, мог все это время работать на советскую разведку. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на архивные документы, которые нашел австрийский историк Томас Риглер.

Ганс Марсалек — дед Яна Марсалека по отцовской линии — с 1945 года служил высокопоставленным офицером государственной полиции Вены, занимался вопросами разведки и охотился на нацистских военных преступников. Все это время его подозревали в работе на разведку СССР, однако обвинения так и не были предъявлены. Он умер в декабре 2011 года, когда Яну Марсалеку был 31 год, то есть уже после начала им работы в качестве главного операционного директора Wirecard, пишет FT.

По данным газеты, европейские спецслужбы с 2020 года пытаются выяснить, был ли Ян Марсалек, так же как и его дед, связан с российскими спецслужбами. FT напоминает, что после краха Wirecard Марсалек бежал из Австрии на частном самолете в Минск, а его нынешнее местонахождение неизвестно. Как уточнили изданию представители двух европейских спецслужб, есть высокая вероятность того, что бывший топ-менеджер находится в Москве.

FT называет Марсалека «хвастливой и непостоянной фигурой», который часто выставлял напоказ свои связи с «тайным миром». Например, пишет издание, перед крахом Wirecard он предложил передать газете строго секретные документы, содержащие химическую формулу «новичка» — российского нервно-паралитического вещества.

Wirecard — немецкая компания, которая считалась одной из самых перспективных на рынке финтеха и занималась выпуском криптовалютных карт. Она обанкротилась в июне 2020 года, после того как стало известно об исчезновении с ее счетов €1,9 млрд.

Позже выяснилось, что бизнес Wirecard был убыточным на протяжении нескольких лет, однако компания скрывала эту информацию. Прокуратура ФРГ арестовала главу компании Маркуса Брауна, а Марсалека объявили в розыск.

Немецкая газета Handelsblatt ранее сообщала, что Марсалек мог покинуть Германию, уехать в Австрию и через Белоруссию перебраться в Россию. Отмечалось, что сбежавший топ-менеджер обладает значительной суммой денег в биткоинах, которые вывел из Дубая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле ничего не знают о переезде Марсалека в Россию.