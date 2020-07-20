СМИ узнали о переезде хваставшегося связями с ГРУ топ-менеджера в Россию

В Германии предполагают, что сбежавший из Евросоюза Ян Марсалек находится в частном доме в Подмосковье

Ян Марсалек (Фото: wirecard.com)

Бывший топ-менеджер немецкой Wirecard Ян Марсалек находится в России, утверждает газета Handelsblatt со ссылкой на источники. Издание уточняет, что перебраться в страну ему помогла российская военная разведка.

Handelsblatt напоминает о расследовании Spiegel и Bellingcat, которые выяснили, что Марсалек после отъезда из Австрии 18 июня сумел добраться до Минска. Однако, по данным Handelsblatt, он не остался в столице Белоруссии. По версии издания, ГРУ (так в материале называют Главное управление Генштаба ВС России) из-за российско-белорусских политических разногласий решило переправить Марсалека в частный дом в Подмосковье.

Издание утверждает, что в России Марсалек располагает значительными средствами в биткоинах, которые вывел из Дубая.

При этом газета указывает, что во время работы в Wirecard Марсалек в разговорах с другими бизнесменами говорил, что якобы контактировал с российской военной разведкой, посещал сирийскую Пальмиру, Ливию и Чечню. Bellingcat утверждает, что Марсалек 60 раз въезжал на территорию России.

Сам Марсалек заявлял и о своих связях с британскими спецслужбами. Как сообщала Financial Times, в ходе переговоров топ-менеджер Wirecard хвастался тем, что у него есть результаты расследования покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, где, как утверждают в Лондоне, было применено отравляющее вещество «Новичок».

Марсалек исчез после того, как Wirecard, которая выпускала криптовалютные карты, подала заявление о банкротстве. Как выяснилось, на счетах компании не оказалось почти $2,1 млрд (около €1,9 млрд), хотя раньше считалось, что эти деньги там есть.

22 июня немецкая прокуратура арестовала главу Wirecard Маркуса Брауна. Был выдан ордер и на арест Марсалека, но тот успел сбежать.