Economist узнал о желании Киева получить аналог ракет «Калибр»

В Генштабе Украины отмечают скрытность и скорость российских ракет «Калибр» и говорят, что Киеву тоже нужно схожее оружие

Российские крылатые ракеты «Калибр» (Фото: Wikimedia Commons )

Новые ракеты и разведданные, которые Украина получает от западных стран, способствуют «большому изменению» ситуации на поле боя, но Киеву нужны крылатые ракеты наподобие российских «Калибров», заявил The Economist источник в Генштабе Украины.

«Нам нужен аналог российских «Калибров» и Х-101», — сказал он, отметив, что скрытность, маневренность и скорость этих ракет усложняют их перехват.

Собеседники издания в украинских военных кругах пояснили, что последние удары по объектам в Крыму важны не только сами по себе, но также способствуют достижению других целей. Источники полагают, что так можно помочь наступлению ВСУ (прежде всего к северо-востоку от Крыма, в Запорожской области) и ослабить доминирование России на море.

Российская армия впервые применила ракеты Х-101 во время боев в Сирии в 2015 году, носителями выступали Ту-160 и Ту-95МС. По данным Минобороны, дальность удара — 4,5 тыс. км, возможное отклонение от цели не превышает нескольких метров. «Ракета Х-101 практически невидима для любых средств ПВО и может снаряжаться как обычной, так и специальной — ядерной боевой частью», — отмечали в ведомстве. Оценочная дальность стрельбы «Калибра» по морским целям — несколько сотен километров, по наземным — около 2 тыс. км. Минобороны сообщало о применении «Калибров» на Украине и против боевиков в Сирии. Ближайший западный аналог «Калибра» — американские ракеты «Томагавк». это семейство крылатых ракет большой дальности подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Ракеты летят на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Они состоят на вооружении США с 1983 года. Дальность полета ракеты — до 2,5 тыс. км.

В сентябре военные объекты на территории Крыма несколько раз подвергались ракетным атакам. В середине месяца ВСУ ударили по судоремонтному заводу в Севастополе, повреждения получили два корабля, стоявшие на ремонте. «Никакой опасности для гражданских объектов в городе нет», — подчеркивал губернатор Михаил Развожаев. Удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow, выяснили Sky News и The Independent.

Спустя неделю, утром 22 сентября, ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе, один военнослужащий пропал без вести.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Западные государства осознают последствия ударов по Крыму, говорил представитель президента Дмитрий Песков. В Москве вопрос территориальной принадлежности полуострова считает закрытым. При этом в администрации президента США отмечают, что не рассматривают Крым как часть России, а потому не против ударов Украины по целям на его территории.

Владимир Путин ранее отмечал, что Россия будет вынуждена продолжить отодвигать угрозу от своих границ по мере того, как Украина будет получать все более дальнобойные системы.