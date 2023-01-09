Умер разработчик ракет «Калибр»
На 86-м году жизни скончался научный руководитель «Алмаз-Антея» и разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.
«Ушел из жизни научный руководитель концерна ВКО «Алмаз-Антей», Герой Труда Российской Федерации Павел Камнев», — говорится в сообщении.
Камнев родился 14 ноября 1937 года в Махачкале. Он окончил Московский авиационный институт и начинал трудовую деятельность на Машиностроительном заводе им. Калинина. В 1964 году начал работать в конструкторском бюро «Новатор» (сейчас входит в концерн «Алмаз-Антей»). Там он в итоге стал генеральным директором и генеральным конструктором. Одно из наиболее известных разработок «Новатора» — ракеты семейства «Калибр».
В апреле 2017 года Камнева назначили научным руководителем «Алмаз-Антея» и одновременно избрали председателем совета директоров «Новатора».
В общей сложности Камнев — автор более 20 изобретений и соавтор свыше 300 научно-технических отчетов. В 2007 году его отметили званием «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2016 году получил звание Героя Труда Российской Федерации. Он дважды лауреат Государственной премии (в 1997 и 2006 годах).