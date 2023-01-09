Умер разработчик ракет «Калибр»

До 2017 года Павел Камнев был генеральным конструктором бюро «Новатор» — предприятия, создавшего семейство ракет «Калибр». В последние годы занимал пост научного руководителя концерна «Алмаз-Антей»

Павел Камнев (Фото: kremlin.ru)

На 86-м году жизни скончался научный руководитель «Алмаз-Антея» и разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

«Ушел из жизни научный руководитель концерна ВКО «Алмаз-Антей», Герой Труда Российской Федерации Павел Камнев», — говорится в сообщении.

Камнев родился 14 ноября 1937 года в Махачкале. Он окончил Московский авиационный институт и начинал трудовую деятельность на Машиностроительном заводе им. Калинина. В 1964 году начал работать в конструкторском бюро «Новатор» (сейчас входит в концерн «Алмаз-Антей»). Там он в итоге стал генеральным директором и генеральным конструктором. Одно из наиболее известных разработок «Новатора» — ракеты семейства «Калибр».

«Калибр» — это высокоточная крылатая ракета большой дальности, которую используют для поражения как наземных целей, так и кораблей и подводных лодок. Оценочная дальность стрельбы по морским целям — несколько сотен километров, по наземным — около 2 тыс. км. Минобороны сообщало о применении «Калибров» против боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии и в ходе спецоперации на Украине.

В апреле 2017 года Камнева назначили научным руководителем «Алмаз-Антея» и одновременно избрали председателем совета директоров «Новатора».

В общей сложности Камнев — автор более 20 изобретений и соавтор свыше 300 научно-технических отчетов. В 2007 году его отметили званием «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2016 году получил звание Героя Труда Российской Федерации. Он дважды лауреат Государственной премии (в 1997 и 2006 годах).